Prefeitura de Londrina encerra 2016 com equilíbrio financeiro

Município finaliza o ano com equilíbrio, apesar da recessão econômica e queda na arrecadação

A Prefeitura de Londrina encerrou o ano de 2016 com saldo positivo nas finanças. O ano, que começou com os prejuízos causados pelas fortes chuvas de janeiro e foi marcado pelo agravamento da crise econômica no País, teve corte de repasses e queda na arrecadação tributária. Ainda assim, o Município quitou, no mês de dezembro, praticamente todas as contas, como o pagamento do salário dos servidores ativos e inativos, os encargos sociais e repasses às entidades socioassistenciais.

Para o prefeito de Londrina, Alexandre Kireeff, 2016 foi um ano desafiador, que exigiu medidas nas mais variadas frentes para superar os desafios do cenário macroeconômico. “E que foram superados graças ao trabalho conjunto das secretarias municipais de Planejamento, Fazenda, Controladoria-Geral, e com a colaboração indiscriminada de todas as secretarias, de todos os servidores municipais, que assumiram o desafio de superar as adversidades impostas pela crise econômica, pela recessão, para chegar nessa condição de equilíbrio fiscal”, frisou.

Os débitos ainda não quitados contam com recursos em caixa para que o pagamento seja efetuado em janeiro. O balancete com a confirmação dos dados deve ser publicado no final de janeiro.

Segundo o secretário municipal de Fazenda, Paulo Bento, a administração atual enfrentou o forte impacto da inflação, que indexou fortemente os contratos e o pagamento de salários. “Para tanto, foram tomadas medidas de austeridade financeira, como contingenciamento, redução de horas extras, restrição em novas contratações, revisão de contratos, o Programa de Regularização Fiscal (Profis), protesto de grandes devedores, corte de comissionados, entre outras medidas. Essas ações conjuntas surtiram resultado positivo e permitiram que, ao final do ano, alcançássemos esse equilíbrio financeiro”, destacou.

NC/PML