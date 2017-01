Sexta feira, 30 de Dezembro, foi meu último dia na Câmara de Vereadores de Londrina. No dia 23, fizemos nossa última sessão plenária, na qual usei pela derradeira vez a tribuna de onde, por quatro anos, defendi com veemência minha cidade e a gente que nela vive! Afinal, para que serve o poder conferido pelas urnas se não for para usá-lo na defesa incondicional do patrimônio e erário público, das políticas de inclusão social e garantia dos direitos da pessoa humana?

Combati o bom combate. Defendi propostas e ideias, projetos e ações que avaliei importantes e necessárias. Desprezei outras tantas, que em minha opinião, estavam longe de representar o interesse público!

Sei que fui enfática; por vezes, dura. E, por isso, nem sempre compreendida. Dei o meu melhor; procurei contribuir com o Poder Executivo, sem perder a independência como legisladora - tarefa nada simples, mas absolutamente possível!

Saio uma pessoa melhor, entendendo que não há instrumento maior para o exercício da tolerância que a Democracia. Contribuí para resgatar a decência do Poder Legislativo, maculado e desrespeitado por inúmeras vezes em legislaturas anteriores. Contribuí para ampliar a participação popular e a transparência do poder.

Reafirmei a crença de que não fazemos nada sozinhos, mas que devemos tentar - mesmo que, às vezes, nos sintamos sós!

Aprendi a compartilhar sentimentos e socializar posições - em alguns momentos, contra tudo e contra todos! Aprendi que conviver com as diferenças dá muito trabalho, mas faz um bem danado ao corpo e a mente. Aprendi que não abrir mão de princípios nos engrandece. E também aprendi, a duras penas, que posição tem preço!

Agora é aguardar e torcer para que sejam mantidas e ampliadas as conquistas no Executivo e no Legislativo!

Em 2017, não serei mais vereadora. Não participei da última eleição pelos motivos já publicitados. Mas não esperem de mim silêncio e recolhimento; afinal, sou “pé vermelho” e, mais do que nunca, estarei a postos, defendendo os interesses de Londrina com orgulho e honra! Bom 2017 pra todos e até qualquer hora!

Elza Correia - ex-vereadora - Londrina - Paraná