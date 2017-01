Musa Fitness Priscila Soares é só elogios na internet e nas redes sociais

A Musa Fitness Priscila Soares vira a queridinha da internet, onde a catarinense possui diariamente milhares acessos de seus seguidores em suas redes sociais, assim como também nos mais variados sites de famosos, onde suas matérias são publicadas com frequência.

Com quase um milhão de seguidores, a beldade vira queridinha na net, pelo seu estilo de vida fitness, chegando a ser comparada por alguns seguidores com o sucesso que a Feiticeira realizou no auge da carreira. Tal sucesso tem feito inclusive que algumas marcas, venham procurando a modelo para fechar parceria e patrocínios.

Em cada postagem da loira, rapidamente choveram elogios de "Maravilhosa", "Espetáculo" e "Sensacional", elogios estes que os seguidores não cansam de dizer a modelo.

A musa não se contem de felicidade e é pura alegria com os elogios que vem recebendo de seus admirados, pois tem a cada dia mais a certeza que está no caminho certo com a malhação e cuidados com seu corpo.

Para acompanhar um pouco mais sobre a carreira da modelo, basta segui-la no instagram @priscilasoaress

Lau moreno/Asimp