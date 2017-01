Mister Brasil Matheus Gouveia afirma que para ter sorte tem que estar de cueca branca na virada do ano

Aproveitando o clima de ano novo, a fotógrafa Gleisi Serra convidou o Mister Brasil Matheus Gouveia para protagonizar um ensaio, onde o modelo pudesse mostrar suas tatuagens e seus músculos ao posar sem camisa, apenas utilizando uma bermuda branca e suspensório.

Tendo como cenário um galpão de uma fábrica, situado na cidade de Americana, no interior da capital paulista, que serviu de locação para o ensaio, o gaúcho de 36 anos esbanjou charme e ousadia em cliques que revelam cada detalhe do seu corpo sarado e tatuado.

Durante a sessão de fotos, Matheus fez questão de dizer que todos os anos durante a virada de ano, ele sempre tem que estar com uma peça de roupa branca, sendo preferencialmente a cueca, pois acredita que trás paz para o próximo ano que estará iniciando, além de dar muita sorte nos projetos do ano seguinte.

Dono de olhos e cabelos castanhos e com 1,84m de altura e 94 kg de massa magra bem distribuídos, com apenas 15% de gordura, o modelo chamou atenção ao compartilhar as fotos em suas redes sociais e recebeu diversos elogios de seus seguidores, como 'bonitão', 'gostosão' e até mensagens mais ousadas como 'com um deste eu casava e ainda lavava e passava as roupas".

Atualmente solteiro, Matheus afirma que gosta de receber os elogios, sinal que está no caminho certo com relação aos cuidados que vem tendo com o corpo, ao praticar duas vezes na semana treinos com aparelhos e peso, e três vezes treinamento funcional, além de praticar corridas.

Renato Cipriano/Asimp