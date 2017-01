Gabi Dezan curte dias de folga na neve de Vancouver, no Canadá

Coach das estrelas não abriu mão da dieta e dos treinos nem nas férias.

Gabi Dezan está passando o final de ano em Vancouver, no Canadá, onde mora sua irmã mais nova, Isadora Cardoso, mas fez questão de manter sua rotina de treinos e dieta por lá. "Não preciso de uma estação quente para cuidar do meu físico. Não faço dieta ou treino para exibir meu corpo na praia. Cuido da minha saúde por mim, pelo meu bem estar e é por isso que não deixo nunca de cuidar da minha alimentação". Gabi diz que praticar exercícios físicos e ter uma alimentação balanceada não deveriam ser vistos como uma opção, e sim como uma obrigação."Você não acorda cedo todo dia para trabalhar somente porque ama o seu trabalho, e sim porque precisa do retorno financeiro que ele te dá. Assim deveria ser com hábitos saudáveis. Uma pessoa não deveria treinar ou fazer dieta somente porque gosta e sim porque é necessário o retorno que isso dará a sua saúde. Mas infelizmente ainda a maioria das pessoas preferem remediar do que prevenir e só buscam ter hábitos saudáveis ou quando estão doentes ou quando estão fora de forma."

Mesmo com muita neve e um frio de -7 graus Gabi não deixou de frequentar a academia. "Confesso que a disposição para sair nesse frio não é a mesma de quando estamos no calor de Orlando. Por conta do acúmulo de neve era preciso colocar muitos casacos e sapatos próprios para ir a academia, mas, se as pessoas não deixam de trabalhar por aqui por conta da neve, não podemos deixar de treinar também!"

Gabi, que vive em Orlando, na Flórida, há um ano e meio, disse que o inverno de Vancouver é lindo mas não moraria em um lugar com um inverno tão rigoroso "A neve me encanta, é linda! Ma prefiro o calor. Me mudei para Orlando justamente porque lá é uma das poucas cidades com o clima parecido com o do Brasil. Gosto de minhas caminhadas matinais ao ar livre, de tomar sol e isso por aqui, nesta época do ano é inviável".

Vanessa Scarcella/Asimp