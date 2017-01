Gabi Miranda posa nua à milanesa na areia e diz que queria usar lingerie vermelha no Réveillon para dar "sorte no amor"

A modelo e atriz Gabi Miranda, Musa da Bateria da Acadêmicos do Tatuapé, posou nua e à milanesa na areia de uma bela praia de Florianópolis e revelou que queria usar uma lingerie vermelha no Réveillon para dar "sorte no amor".

"Esse ano vou passar o Réveillon em Jurerê Internacional, em Florianópolis, pois é no meu estado de Santa Catarina e posso ficar perto da minha família. Tenho as superstições simples de passar de branco com uma lingerie nova. Queria usar vermelho para ver se dá mais sorte no amor (risos), mas geralmente passo inteira de branco. Procuro sempre fazer uma oração e pedir renovação. Esse ano confesso que comprei uma calcinha amarela por conta da crise que afetou todo mundo. Vou unir o branco da paz e o amarelo do dinheiro e sucesso profissional, mas se eu pudesse usava uma de cada cor", conta a morena de 27 anos.

"É uma das datas que mais sinto falta do meu irmão que faleceu em um acidente de moto há quatro anos. Peço a Deus proteção a ele segundo meus ensinamentos do espiritismo e também tentar cumprir o que falhei. Espero um ano melhor. Minha profissão mostra muito glamour, mas só quem vive sabe a dificuldade que é alcançar cada degrau", afirma Gabi Miranda, que sofreu com uma bulimia seguida de anorexia após a morte do irmão.

Vanessa Scarcella/Asiimp

