Mario Takahashi vai presidir Câmara de Vereadores

Presidida pelo vereador Mario Takahashi (PV) foi eleita ontem à noite, após solenidade posse dos eleitos em outubro, a Mesa Executiva da Câmara de Vereadores de Londrina com a missão de dirigir a Casa no biênio 2017-2018. Takahashi vai dividir a responsabilidade de conduzir o Legislativo ao lado dos vereadores Ailton Nantes (PP), vice-presidente; Filipe Barros (PRB), 1º secretário; Eduardo Tominaga (DEM), 2º secretário e João Martins (PSL), 3º secretário. A chapa única foi eleita com 18 votos favoráveis e um contrário.

Durante entrevista coletiva à imprensa, Takahashi agradeceu a confiança dos vereadores e afirmou que tem uma grande expectativa em relação ao cargo. “O foco da nossa atuação deve ser administrativo. Pretendemos trazer melhorias para o poder Legislativo e realizar os trabalhos com eficácia.” Para o parlamentar, a presença de quatro novos vereadores na formação da Mesa vai possibilitar uma grande troca de experiências e enriquecimento de ideias.

