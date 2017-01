Marcelo Belinati toma posse como prefeito de Londrina

Secretários também foram empossados; solenidade contou com benção ecumênica do Monsenhor Bernardo Gaffa e pastor Messias Anacleto Rosa

Tomou posse ontem (1) o novo prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), eleito no primeiro turno na última eleição municipal juntamente com o vice, João Mendonça. A solenidade de posse ocorreu na Câmara Municipal de Londrina, às 18 horas. Logo após, foi realizada a transmissão de cargo e posse de novos secretários na Prefeitura. A transmissão contou com a benção ecumênica do Monsenhor Bernardo Gaffa e do pastor Messias Anacleto Rosa.

O prefeito Marcelo Belinati destacou que vai trabalhar com uma equipe reduzida para o bem da cidade. “Se pedimos para a população apoiar, nada mais justo que façamos a lição de casa. Vamos economizar o que for possível. Mas, mesmo na dificuldade faremos Londrina voltar a crescer e se desenvolver.”

Ele enfatizou ainda que é preciso preparar Londrina para o futuro. “Vou fazer o que for possível para a gente transformar e implementar as transformações necessárias”, ressaltou Marcelo Belinati. “É uma honra ser o zelador de Londrina e eu vou zelar por todos os londrinenses”, complementou.

Durante a transmissão, Alexandre Kireeff, que deixou a função de prefeito de Londrina, desejou que o próximo governo seja repleto de conquistas. “Caro prefeito Marcelo Belinati, os desafios que enfrentamos eram reais, assim como você também terá pela frente desafios e obstáculos de difícil superação. Desejo, sinceramente, que os supere, que seja muito bem-sucedido na implantação de seus planos e projetos. Conte com a minha torcida para que as conquistas de sua gestão se somem aos esforços de todos nós, prefeitos e gestores que o antecederam. Desejo sucesso e um excelente período de trabalho a você e sua equipe”, destacou.

Na solenidade, Roney Marckzak homenageou o prefeito com apresentações musicais, além de interpretar o Hino Nacional. Entre os presentes na transmissão, estavam os deputados federais Reinhold Stephanes e Alex Canziani, vereadores, lideranças locais e integrantes da comunidade londrinense.

O prefeito Marcelo Belinati anunciou os dirigentes indicados para a COHAB – LD, Marcelo Baldassare Cortez, Sercomtel, Luiz Carlos Adati, e CMTU, Moacir Norberto Sgarioni. Foram apresentados, porém ainda não nomeados, João Luiz Martins Esteves, na Procuradoria-Geral do Município, Carlos Augusto Nasser; Secretaria Municipal de Defesa Social; Aldo Moraes, Cultura; Gustavo Richa, Procon-LD, e Luís Figueira de Mello, Assessoria de Assuntos Estratégicos.

Tomaram posse os seguintes secretários:



GOVERNO - Janderson Marcelo Canhada

Foi chefe de Gabinete do deputado Federal Marcelo Belinati. Foi assessor especial da Prefeitura na administração do prefeito Luiz Eduardo Cheida; diretor de Planejamento da Prefeitura de Marialva; secretário de Planejamento e Comunicação da Prefeitura de Ibiporã; secretário Executivo do Consórcio Intermunicipal para Proteção Ambiental da Bacia do Rio Tibagi (COPATI); conselheiro estadual e Municipal do Meio Ambiente e Presidente do ConGp.

FAZENDA e PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TECNOLOGIA - Edson Antonio de Souza

Servidor municipal há 30 anos, atua na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Tecnologia como assessor de Planejamento. Graduado em Ciências Contábeis, é especialista em Didática, Elaboração, Gerência e Avaliação de Projetos Governamentais; Administração Pública e Gerência de Cidades. Já foi secretário municipal de Planejamento, de Saúde e de Fazenda, e por mais de 20 anos foi diretor de Orçamento da Secretaria de Planejamento.

EDUCAÇÃO - Maria Tereza Paschoal de Moraes

É professora, tendo atuado de 2000 a 2012 em sala de aula; também é advogada. Foi secretária municipal de Educação de Ourinhos de 2013 até março de 2016. Ela possui pós-graduação em Gestão Pública pela CLP/Harvard/EUA e é líder Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (RAPS). Também possui formação como intérprete de Libras (Língua Brasileira dos Sinais).

SAÚDE - Luiz Soares Koury

É médico neurocirurgião, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará (UFPA). Possui pós-graduação em Administração Hospitalar pela Unopar e MBA em Gestão de Empresas pelo ISAE/FGV. Em sua carreira médica, atuou na gestão da Associação Evangélica Beneficente de Londrina, que é responsável, entre outras empresas do grupo, pelo Hospital Evangélico. Neste tempo, com o apoio dos servidores da entidade, conseguiu realizar a recuperação financeira do órgão. Foi presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos do Paraná (Femipa) e é o presidente do Grupo Salus – Saúde Londrina União Setorial. Atualmente ele é diretor-geral do Hospital Dr. Anísio Figueiredo, o Hospital Zona Norte (HZN).

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Nádia Oliveira de Moura

É formada em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e pós-graduada pela FATUM Educacional, de Curitiba. Entre 1985 e 1998 atuou no Departamento de Serviço Social da Prefeitura de Londrina e na Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-LD). Foi chefe regional da Secretaria de Estado da Criança e Assuntos da Família (SECRI) e ocupou o Conselho Estadual de Assistência Social. Em Ibiporã, foi secretária de Assistência Social entre 2002 e 2008, presidindo também o Conselho Municipal da Assistência Social (CMAS), o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e coordenou o Fórum Regional de Assistência Social. Na época, atuou ainda como avaliadora de projetos sociais da Fundação Itaú Social, numa parceria com a Unicef, para toda a Região Sul do Brasil.

CODEL - Reinaldo Gomes Ribeirete

É empresário do ramo industrial. É arquiteto desde 1985, formado pela UNIFIL de Londrina; possui pós-graduação em Gestão Ambiental. No campo político, foi prefeito de Ibiporã na gestão de 2001 a 2004 e presidiu, por 12 anos, o Consórcio para a Proteção Ambiental do Rio Tibagi (COPATI).

ACESF - Douglas Carvalho Pereira

É empresário e foi vereador na última gestão. Ele tem curso de Técnico em Contabilidade (ensino médio), é graduado em Educação Física pela Unopar. Possui cursos de Desenvolvimento e Liderança, de Oratória e de Fé e Política. Ele também é uma liderança conhecida no meio católico, sendo membro atuante da Renovação Carismática Católica (RCC).

CHEFIA DE GABINETE e PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (interinamente) - Bruno Ubiratan

É advogado, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela PUC – Londrina. Também é pós-graduando em Gestão Política pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Foi coordenador na CMTU; junto ao Governo do Estado já desempenhou a função de Relações Públicas na Secretaria de Obras. Também já participou de diversos projetos sociais em Londrina.

GESTÃO PÚBLICA - Margareth Socorro de Oliveira

Servidora pública aposentada após 36 anos de serviços na Prefeitura de Londrina. Bacharel em Direito, formada pela Universidade Estadual de Londrina. Atuou nas secretarias municipais de Fazenda, de Governo (tendo ocupado o cargo de Assessora), de Administração, de Gestão Pública atuando como pregoeira, gestora de contratos, presidente e membro de Comissão de Licitação, além de ocupar o cargo de diretora de Gestão de Licitações e Contratos.

Sônia Lenira e Juliana Gonçalves/NC/PML