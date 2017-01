Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 03/01/2017

Primeira Leitura (1Jo 2,29–3,6)

Leitura da Primeira Carta de São João.

Caríssimos: 29Já que sabeis que ele é justo, sabei também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. 3,1Vede que grande presente de amor o Pai nos deu: de sermos chamados filhos de Deus! E nós o somos! Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. 2Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos! Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. 3Todo o que espera nele, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 4Todo o que comete pecado, comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. 5Vós sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados e que nele não há pecado. 6Todo aquele que peca mostra que não o viu, nem o conheceu.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 97)

— Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus.

— Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus.

— Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios! Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória.

— Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai!

— Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave! Aclamai, com os clarins e as trombetas, ao Senhor, nosso Rei!

Evangelho (Jo 1,29-34)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

29No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 30Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. 31Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel”.

32E João deu testemunho, dizendo: “Eu vi o Espírito descer, como uma pomba do céu, e permanecer sobre ele. 33Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: ‘Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo’. 34Eu vi e dou testemunho: Este é o Filho de Deus!”

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

O Cordeiro de Deus vence o pecado no mundo

Precisamos apontar para Jesus e saber que Ele é o Cordeiro de Deus que vence os pecados no mundo

“João viu Jesus aproximar-se dele e disse: ‘Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo’” (João 1, 29).

João, com toda sabedoria e docilidade a Deus, sabia que era o mensageiro da vontade do Senhor, ele sabia que estava ali para preparar os caminhos para que o Senhor pudesse passar. João apontou, viu e reconheceu quem era Jesus, o Messias, que Ele era o Cordeiro de Deus, Aquele que veio para nos salvar, resgatar-nos e tirar das garras e do domínio do pecado.

Duas coisas são importantes daquilo que João está nos dizendo. Primeiro, Ele é o Cordeiro de Deus, uma simbologia bonita, rica em significados, porque os judeus sacrificavam muitos cordeiros. Em cada Páscoa, imolavam aquele cordeiro em reparação aos seus pecados, mas eram sacrifícios humanos. A intenção do coração sacrificava animais, mas não era aquilo que tirava e reparava o pecado.

O cordeiro que vai ser imolado e sacrificado por causa de nós é o próprio Deus, que envia Seu filho. É o próprio Deus que toma a iniciativa e nos dá Seu filho, Ele se imola por nós, sacrifica-se por nós para nos libertar da tirania e da escravidão do pecado.

Outro elemento que devemos prestar bastante atenção: é Ele quem tira o pecado do mundo. O mundo é muito vasto, há uma imensidão de pecados por todo lugar, mas o primeiro mundo para o qual precisamos olhar é o nosso mundo interior, nosso coração, nossa vida. Vamos perceber que dentro de nós há muitos pecados a serem vencidos, dominados, há muitos pecados a serem eliminados e combatidos dentro do nosso próprio interior.

Não podemos desistir nem desanimar diante da força do pecado que rodeia nossa vida e o mundo em que vivemos. Precisamos apontar para Jesus e saber que Ele é o Cordeiro de Deus, que vence o pecado no mundo.

As pessoas estão em busca de soluções, de caminhos para trilhar, para resolver suas vidas, dificuldades e assim por diante. Precisamos olhar para Jesus, fixar n’Ele o olhar, precisamos até, como coisa emergencial na nossa vida, vencer o pecado que nos rodeia, que está ao nosso lado e, inclusive, é o pecado que não nos permite enxergar o próprio mal que há em nós.

Jesus é luz, força e vitória contra o mal e o pecado! Rendemo-nos a Ele e Ele mesmo proclama a vitória em nossa vida.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova - https://www.facebook.com/rogeraraujo.cn