Estudantes de Londrina expõem trabalhos em Nishinomiya

Nesta semana, 40 desenhos serão encaminhados para a galeria de arte da cidade japonesa

A Diretoria de Bibliotecas da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) encaminha, nesta semana, 40 desenhos produzidos por alunos da rede pública municipal, para a cidade coirmã de Londrina, Nishinomiya. O intercâmbio de desenhos faz parte do projeto Cidades–Irmãs, firmado entre Londrina e Nishinomiya, pela Diretoria de Bibliotecas em parceria com o Conselho Municipal da Cultura de Paz (Compaz).

Os trabalhos foram desenvolvidos com o tema “A paz no Mundo” e serão expostos na Galeria Municipal de Nishinomiya, Japão, nos meses de março e abril. Os desenhos são apresentados em lápis, giz de cera, grafite e colagem, e foram feitos por alunos do Ensino Fundamental das escolas municipais de Londrina. E os desenhos do Japão serão expostos na Sala José Antonio Teodoro, na Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza, também no mês de março.

Segundo a diretora de Bibliotecas da SMC, Leda Maria Araújo, a realização desta ação mostra a importância das parcerias com outras instituições, estados e países e isso deve acontecer de forma cada vez mais efetiva. “O mundo vive, atualmente, uma crise não somente na economia, mas em várias áreas. O quadro de violência tem aumentado, o preconceito é grande, e temos que formar cidadãos para um outro mundo, por meio da arte, da leitura e da cultura. Ao realizar esse projeto, estimulamos a reflexão das crianças sobre esses assuntos, promovendo a cultura de paz”, ressaltou.

Juliana Gonçalves/NC/PML