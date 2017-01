Marcelo Belinati promove primeira reunião do ano

Objetivo foi passar os primeiros direcionamentos do seu governo à equipe; medidas de economicidade devem ser apresentadas nesta terça-feira(3)

Ontem (2), às 6 horas, o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, esteve reunido com o secretariado municipal para dar as primeiras orientações e diretrizes. “Começamos bem cedo, pois nossa equipe está com muito ânimo e disposição para efetivamente implementar as transformações que nossa cidade tanto precisa”, destacou o prefeito.

Um dos primeiros direcionamentos de Marcelo é promover a melhor utilização dos recursos públicos, economizando onde há desperdícios. Segundo o prefeito isso é necessário já que a equipe de transição que esteve na prefeitura durante os últimos meses de 2016, identificou um déficit de aproximadamente R$ 140 milhões para o ano de 2017. “Não tenho dúvidas de que com muito trabalho conseguiremos passar por isso e ao final do meu mandato vamos ter avançado e melhorado muito, em todas as áreas”, disse.

O prefeito também ressaltou que não serão cortados projetos e programas. “Vamos manter o que está certo, mas corrigir o que está sendo feito de maneira equivocada”, disse. Ele destacou ainda que será uma gestão transparente, com metas e planejamento, para que se possa avançar.

Após a reunião com o secretariado, o prefeito se reuniu com a equipe do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina (Sindserv). Durante todo o dia, outras reuniões estão na agenda do prefeito, além de visitas a entidades e associações. Ao final da tarde Marcelo irá se reunir novamente com secretariado, para definir as medidas que serão tomadas pelo Município, a fim de enfrentar o déficit identificado pela equipe. As ações de economicidade deverão ser divulgadas para o público e imprensa nesta terça-feira (3).

Dayane Albuquerque/NC/PML