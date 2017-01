Praça de Atendimento da Fazenda funciona em novo horário

O atendimento passa a ser das 12 às 18 horas, até o dia 10 de janeiro, para ajustes no Sistema Tributário do Município

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria de Fazenda, informa que a Praça de Atendimento, localizada no piso térreo da Prefeitura, funciona em novo horário. Até o dia 10 de janeiro, o contribuinte será atendido das 12 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. A mudança ocorre para que sejam realizados ajustes do Sistema Tributário do Município, para o exercício de 2017.

Também estão suspensos, temporariamente, serviços como emissões de boletos de IPTU, ISS, ITBI, taxas, certidões, entre outros; além de extratos e parcelamentos de dívidas. A previsão é que os serviços estejam disponíveis a partir de 9 de janeiro.

