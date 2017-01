João Coloniezi toma posse como prefeito de Ibiporã

Em seu primeiro mandato como prefeito, João Coloniezi foi empossado na manhã deste domingo (1º) juntamente com o vice, Beto Baccarim, e os nove vereadores

Tomaram posse na manhã do último domingo, 1º de janeiro, no Cine Teatro Padre José Zanelli, o novo prefeito de Ibiporã, João Toledo Coloniezi (PMDB), o vice, Alberto Baccarim (PSDB), e os nove vereadores eleitos nas eleições municipais de 02 de outubro de 2016 - Mari de Sá (PMDB) e Roberval dos Santos (PSDB), reeleitos, e os sete novos - Zezinho Estoril (PSC), Ilseu Zapelini (PSDB), Victor do Hospital (PPS), Rafael da Farmácia (PSB), Professor Abreu (PSC), Kleber Machado (PR) e Miro Despachante (PPS).

A sessão solene de posse foi acompanhada por centenas de pessoas que lotaram as galerias do Cine Teatro. A mesa de honra foi composta pelo ex-prefeito de Ibiporã, José Maria Ferreira, acompanhado da esposa, Eliana Eik Borges Ferreira, o prefeito eleito João Coloniezi, juntamente com a esposa, Margareth Coloniezi, o vice-prefeito eleito, Alberto Baccarim, juntamente com a esposa, Antônia Gobbi Baccarim, o padre André Luis de Oliveira, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Paz, e o pastor Romio da Silva Cardoso, da Igreja Presbiteriana Independente/Espaço Vida.

A cerimônia iniciou-se com uma benção ecumênica proferida pelos religiosos. Em sua fala, o pastor Romio Cardoso ressaltou que, mais do que um desejo, um cargo público é designado por Deus, pois Ele é quem estabelece autoridades sobre a Terra. Já padre André, citando a passagem na qual Jesus Cristo coloca um avental e lava os pés dos seus discípulos, entregou um avental ao vereador decano José Nildo Lourenço Filho (Zezinho Estoril) para que fosse eleito ao presidente eleito da Câmara de Vereadores e outro ao prefeito João Coloniezi, onde estava escrito “a serviço do povo”. “Faço votos que esta administração seja marcada por um olhar carinhoso para com toda a população, mas especialmente para os mais humildes, pois são os que mais necessitam dos serviços públicos. O patrão dos senhores é o povo. É para eles que vocês devem trabalhar”, lembrou padre André.

Em seguida, o vereador eleito mais velho, Zezinho Estoril, presidiu a cerimônia de posse dos novos vereadores, tendo a vereadora Maricélia Soares de Sá, a Mari de Sá, como secretária da sessão. Seguindo o protocolo, os vereadores eleitos apresentaram a declaração de bens, o diploma expedido pela Justiça Eleitoral e assinaram o termo de posse. Prestaram juramento e compromisso com o povo.

Logo após a posse, houve a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ibiporã, com a escolha, através de voto secreto, do presidente, vice-presidente, 1º e 2º secretários, que vão comandar a Casa no biênio 2017-2018. Duas chapas concorreram à presidência da Câmara, sendo a primeira encabeçada por Roberval dos Santos e a segunda por Rafael Nascimento (Rafael da Farmácia).

Vencendo por seis votos a três, a chapa encabeçada por Roberval dos Santos foi eleita e ficou assim composta:

Presidente da Câmara: Roberval dos Santos

Vice- Presidente: Victor Divino Carreri

1°Secretário: Kleber Machado

2° Secretário: Claudiomiro Maciel

Com o novo presidente eleito, ocorreu a solenidade de transmissão do cargo e posse do prefeito e vice-eleitos para o período de 1 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. João Coloniezi e Beto Baccarim apresentaram à mesa o diploma da Justiça Eleitoral e a declaração de bens, prestando, sem seguida, o juramento legal. Em seguida, o vereador Kleber Machado, eleito primeiro secretário, leu o termo de posse.

No ato de transmissão do cargo, o ex-prefeito José Maria entregou ao prefeito João Coloniezi o balancete financeiro das contas municipais até 30 de dezembro de 2016 e também as chaves da prefeitura. Em seu discurso, José Maria agradeceu de forma especial à família, secretários, servidores, vereadores, companheiros e à população em geral. “Saio com a sensação de dever cumprido. Foram oito anos de muito trabalho, empenho e muita expectativa tanto da parte da sociedade quanto da parte da equipe que nos acompanhou. Não obstante a grave crise econômica que o país atravessa, Ibiporã viu seu Valor Agregado (V.A) - cálculo estabelecido pelo Governo Estadual para apurar o repasse de ICMS – saltar de R$661 milhões em 2008 para R$ em V.A estimado em R$2,5 bilhões neste exercício. Isso graças ao estímulo da economia por meio da política de incentivo à industrialização”, ressaltou o ex-prefeito. José Maria acrescentou que entrega a Prefeitura em situação de equilíbrio financeiro.

Em seguida, João Coloniezi discursou. No inicio, agradeceu o ex-prefeito e disse que muito do que levará ao longo dos quatro anos, aprendeu com aquele que considera um amigo e um antigo aliado político. Coloniezi também agradeceu a família, os amigos, companheiros de campanha, eleitores e se emocionou ao falar do pai e da mãe, presentes no evento.

Coloniezi destacou ainda que a sua gestão estará pautada na atenção àqueles que o conduziram até a prefeitura. “A nossa administração não é de ruptura, mas de continuidade da vida cívica de Ibiporã. Não serei o prefeito apenas daqueles que votaram em mim, mas de todos os ibiporaenses! O mandato de prefeito carrega em si o anseio de muitas pessoas. Não devo me esquecer dos compromissos assumidos durante a campanha, o plano de governo. Ibiporã, muito obrigado pela confiança. Podem ter certeza de uma administração séria, trabalhadora, compromissada com o futuro da nossa cidade”, finalizou o novo prefeito.

