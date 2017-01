‘Sem Volta’ – a série eletrizante que vai deixar você ligado na RICTV | Record TV

Grupo de montanhistas luta pela sobrevivência em atração que estreia amanhã 04/01. Você não pode perder!

​Em 13 capítulos, você vai acompanhar a história da luta pela sobrevivência em um ambiente difícil e num clima hostil. Com início amanhã, 4, de segunda a sexta, às 22h30 na RICTV | Record TV Paraná, Sem Volta vai mexer com as emoções de todos.

A série conta a história de um grupo de 11 montanhistas se juntou para escalar a Agulha do Diabo, na Serra dos Órgãos, perto de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Os montanhistas, com idades entre 16 e 50 anos e com graus de atividade variados, tinham a intenção de embarcar em uma aventura, onde iriam se divertir, desafiar suas habilidades e, quem sabe, crescer um pouco com a experiência. O que eles não esperavam é que, por conta de uma série de erros e de uma tromba d'água avassaladora, acabariam perdidos e tendo que passar por uma verdadeira prova de sobrevivência.

Logo após a enxurrada, o montanhista mais experiente sofre um acidente e morre. O guia contratado para a escalada descobre que quebrou a perna durante a tromba d'água. Assim, o grupo vai ter que se virar sem um líder. Além disto, eles vão descobrir que um dos integrantes - um homem misterioso - está lá por razões dúbias e suas atitudes são, no mínimo, desconfiáveis.

Uma equipe de busca é acionada para resgatar os montanhistas em uma missão de altíssimo risco. Mas como o guia, por suas próprias razões, deu informações equivocadas antes da escalada, os socorristas não têm a localização correta de um dos desaparecidos. Por isso, o resgate procura pelo grupo nos lugares errados e perdem tempo precioso para conseguir chegar até os escaladores. Eles não vão conseguir salvá-los a tempo de evitar algumas tragédias.

Durante o período em que estão perdidos, os personagens vão testar seus limites físicos, mentais, morais e de caráter. Sofrendo as intempéries do clima, da natureza e da geografia, eles terão que lutar contra o pânico e a vontade de desistir, ao mesmo tempo que vão ter que decidir quando o interesse do grupo deve prevalecer sobre o do indivíduo e vice-versa.

Cada personagem terá seu próprio arco e alguns não vão sobreviver até o final. Uns vão se surpreender, descobrindo-se mais fortes do que pareciam e vão se tornar verdadeiros líderes. E outros, que até então aparentavam ter o instinto nato de sobrevivência, serão derrubados pelas suas próprias fraquezas morais e emocionais.

Apesar das diferenças entre os personagens, todos vão pagar um preço por esta aventura. E por isso a série se chama "Sem Volta". Não só porque alguns personagens embarcam em uma jornada sem retorno, mas também porque, na medida em que as pessoas revelam quem realmente são, para os outros e para elas mesmas, não há mais como retroceder.

Asimp/Grupo RIC