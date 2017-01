Prefeitura de Londrina suspende R$ 4,7 milhões em licitações por falta de recursos para pagamento

A Prefeitura de Londrina suspendeu nove licitações cujos editais foram elaborados em 2016 e que teriam os envelopes abertos de 10 a 24 de janeiro, por não ter como pagar os serviços que, juntos, somam R$ 4.757.178,66. O anúncio é um dos itens do pacote de medidas, estudado pelo Prefeito Marcelo Belinati juntamente com as secretarias de Fazenda, Gestão Pública e de Governo, e que deve ser anunciado nesta semana.

Um outro motivo que levou à suspensão destas licitações é que há alguns investimentos que necessitam de uma nova análise, com o objetivo de reduzir custos.

Foram suspensas as licitações para contratação de coffee break (R$ 1.811.426,18); a execução de galerias de águas pluviais (R$ 1.751.942,37); aquisição e instalação de portão de ferro (R$ 2.016,67); prestação de serviços de aplicação de exame de capacidade psicológica (R$ 66.780,00); aquisição de materiais esportivos (R$ 9.330,68); prestação de serviços de lavanderia (R$ 704.503,16); aquisição de equipamentos, utensílios diversos e mobiliário (R$ 185.469,10); aquisição imediata de impressos para a Diretoria de Atenção Primária à Saúde (R$ 16.226,80); aquisição de produtos veterinários e agrícolas (R$ 120.343,20); e aquisição e instalação de equipamentos de áudio e vídeo, de equipamentos cenotécnicos e de equipamentos de iluminação cênica, destinados ao Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) no Jardim Santa Rita (R$ 98.471,18).

“O déficit previsto para este ano na Prefeitura de Londrina é de mais de R$ 141 milhões. Diante da atual situação econômica, é preciso adotar medidas que ajudem a reduzir as despesas públicas. E é isso que estamos fazendo”, afirmou o prefeito.

