IPTU 2017 já está disponível no Portal da Prefeitura

Aqueles que optarem por pagar em conta única terão desconto de 10%; carnês começam a chegar na casa do contribuinte a partir do dia 12

Está disponível no portal da Prefeitura de Londrina, no endereço www.londrina.pr.gov.br, o boleto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2017. Para acessar o sistema de IPTU Online basta entrar no portal, clicar em Serviços Online e depois selecionar a opção IPTU 2017. É necessário que o contribuinte tenha em mãos o número da inscrição municipal do imóvel, utilizando 17 dígitos.

O contribuinte tem a opção de realizar o pagamento em cota única, com 10% de desconto até o primeiro vencimento. Aqueles que pagarem em até 30 dias, após o primeiro vencimento, poderão obter 5% de desconto, também em parcela única, ou o pagamento da primeira parcela. É possível parcelar o IPTU em até 10 vezes sem juros, sendo que a parcela mínima deve ser de R$ 35,00.

Os carnês de IPTU também serão entregues pelos Correios. A partir do dia 12 deste mês os contribuintes já devem começar a receber o primeiro lote, com data de vencimento da cota única a partir de 23 de janeiro. Ao todo, serão entregues 228.634 carnês.

Segundo o secretário municipal de Fazenda, Edson de Souza, a prefeitura lançou R$ 210,9 milhões em IPTU e estima que a arrecadação efetiva seja de aproximadamente R$ 160 milhões. “A diferença entre o valor lançado e o recebido se dá em função de seu histórico de aproximadamente 20% de inadimplência e dos descontos para pagamento em conta única”, explicou. Além do IPTU, a prefeitura lançou R$ 27,4 milhões em taxa de coleta de lixo e R$ 3,8 milhões em taxa de combate a incêndio.

A partir de amanhã (10), os contribuintes que não receberem o carnê e não tiverem acesso à internet podem procurar a Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada no térreo da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas. Para dúvidas é possível ligar no telefone 3372-4444 ou enviar um email para cobranca@londrina.pr.gov.br.