CMTU esclarece uso do passe livre para estudantes da UEL

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) comunica que os estudantes da Universidade Estadual de Londrina (UEL) que retornam às aulas, agora em janeiro, para o cumprimento do calendário escolar 2016, em função da greve, terão acesso ao programa do Passe Livre com o cartão do estudante do ano passado.

“No caso do estudante da UEL, nesta excepcionalidade, é obrigado a usar o cartão do ano passado porque o ano letivo de 2016 ainda não acabou na Universidade”, afirmou o gerente de Transportes da CMTU, Wilson de Jesus.

Estes estudantes que já possuem o benefício não precisam ir aos postos de recadastramento para concluir o calendário de 2016. Entretanto, para o calendário escolar 2017, a CMTU vai divulgar nos próximos dias o período e os critérios para cadastramento do passe livre estudantil, para todos os estudantes, inclusive os da UEL.

Agência UEL