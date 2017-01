Lojistas de Londrina esperam resultados melhores em 2017

Pesquisa encomendada pela ACIL aponta que 81,6% dos comerciantes da cidade têm expectativas otimistas para este ano

Sim, 2017 será melhor que o ano passado. Esta é a expectativa de 81,6% dos comerciantes de Londrina, de acordo com o resultado de uma pesquisa realizada no comércio da cidade, cujos resultados foram divulgados hoje pela Litz Estratégia e Marketing. Encomendado pela ACIL, o levantamento ouviu 158 lojistas de Londrina entre os dias 27 e 30 de dezembro de 2016.

Para o consumidor, a boa notícia é que a maioria das lojas vai promover descontos em janeiro – 66,5% pretendem promover liquidação de estoque neste mês.

A pesquisa também investigou as impressões dos comerciantes em relação às vendas do último Natal. Segundo o levantamento, houve uma ligeira queda nas vendas em relação à mesma data de 2015, de 2,6% no total. No entanto, os setores de confecção e calçados apresentaram crescimento de 3,4% e 2,7%, respectivamente.

Sobre a forma de pagamento, a pesquisa revela que aumentaram as transações parceladas pelo cartão de crédito em relação a 2015. A modalidade foi escolhida por 49,8% dos consumidores, contra 30,9% dos que optaram por pagar à vista em dinheiro ou no cartão de débito.

Levando em conta todos os setores, a crise econômica foi sentida também pela retração do ticket médio, que caiu de R$ 189,69 em 2015 para R$ 183,83 em 2016.

No balanço geral do ano, 60% dos entrevistados disseram que as vendas foram iguais (35,4%) ou maiores (24,7%). Já 39,9% do público entrevistado considerou as vendas inferiores a 2015.

Londrinatal

Para 60,6% dos entrevistados, a campanha Londrinatal, da ACIL, ajudou a alavancar as vendas e 57,9% respondeu que a ação foi importante para a captação de novos clientes. Além disso, 92,1% disseram que participariam da campanha novamente.

