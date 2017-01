Acesf realiza mutirão de limpeza no Jardim da Saudade

Intenção é limpar o local, fazer o descarte correto de materiais que podem acumular água parada e realizar a capina e a roçagem do espaço

Os servidores municipais da Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf), em conjunto com profissionais da coleta seletiva e do setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde, realizam um mutirão de limpeza do Cemitério Municipal Jardim da Saudade, localizado na Avenida Saul Elkind, 2.805, no Conjunto Vivi Xavier.



Segundo o superintendente da Acesf, Douglas Carvalho Pereira, a intenção é limpar o cemitério, realizar a capina e a roçagem nos locais necessários, além de fazer o descarte correto dos materiais que podem vir a acumular água e ajudar na proliferação do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti.



Pereira, disse que o objetivo é dar mais qualidade ao serviço prestado ao munícipe, porque o cemitério é um local bastante frequentado e que precisa de atenção. “Vamos fazer uma limpeza geral e descartar o entulho e os materiais recicláveis”, destacou.



Para a retirada do material, foram requisitados caminhões e caçambas próprios da Acesf e também da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) e da empresa terceiriza de coleta seletiva. Segundo Pereira, a Acesf deve realizar outros mutirões nos demais cemitérios municipais.

