Ouvidoria-Geral da Prefeitura disponibiliza canais de atendimento para a população

Demandas como elogios, críticas, reclamações ou sugestões podem ser feitas pessoalmente, por e-mail, telefone ou redes sociais

A Ouvidoria-Geral da Prefeitura de Londrina é um canal criado para aproximar o poder público da comunidade. Por meio da Ouvidoria, que conta com diversos meios para contato, a população registra suas denúncias, reclamações, sugestões e elogios, todos relacionados à administração municipal, e obtém um retorno da área responsável.



De acordo com o chefe de Gabinete, Bruno Ubiratan, a Ouvidoria-Geral é uma importante ferramenta da administração, pois permite que a Prefeitura entenda e acompanhe a qualidade dos serviços públicos prestados. “É essencial que a população conheça a Ouvidoria, pois ela permite a melhoria e dinamização dos serviços que prestamos. E a atual administração tem como objetivo ampliar esse canal direto com a população”, adiantou.



Para entrar em contato com a Ouvidoria-Geral do Município, basta acessar o link disponível na página inicial do Portal da Prefeitura, www.londrina.pr.gov.br, e preencher o formulário eletrônico. O atendimento é realizado também pelo telefone 162, ou pessoalmente, no 2º andar do prédio administrativo da Prefeitura. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. É possível apresentar as demandas nas redes sociais oficiais da Prefeitura (Facebook e Twitter).



Desde a implementação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na Ouvidoria-Geral do Município, em novembro do último ano, foram registradas 275 solicitações. Destas, 117 são reclamações ou críticas, 103 são denúncias, 40 são pedidos de Acesso à Informação, nove sugestões e seis elogios. O setor protocola somente reclamações ou críticas relativas a questões das prestações de serviços públicos que já tenham sido encaminhadas, mas não solucionadas, em primeira instância, pelos canais próprios de atendimento dos órgãos e entidades da administração municipal.

