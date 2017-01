Quem pretende viajar ao exterior deve ficar atento à vacinação exigida

Alguns países exigem o Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia, como medida de controle da febre amarela, que pode ser obtido gratuitamente em Londrina

Antes de viajar para o exterior, é fundamental conhecer as orientações do destino com antecedência. Alguns países exigem dos turistas, como medida de controle da febre amarela, o Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP), para ingresso em seu território. No portal da Organização Mundial de Saúde (OMS) é possível conferir a listagem completa de países que solicitam o certificado.



Em Londrina, o turista pode solicitar o CIVP gratuitamente no Centro de Orientação ao Viajante, localizado na rua Atílio Octávio Bisatto, 480, Vila Siam (atrás do Shopping Boulevard). É preciso comparecer pessoalmente, levando o cartão nacional de vacinação e documento de identificação oficial com foto. Para crianças menores de 18 anos os pais podem solicitar o certificado sem a presença dos filhos. O horário de funcionamento é das 8 às 13h30, de segunda a sexta-feira.



A vacinação contra febre amarela e outras doenças pode ser feita gratuitamente em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) do Município. A vacina precisa ser tomada no mínino 10 dias antes da partida. No Brasil, a vacinação contra febre amarela é recomendada para viajantes procedentes de áreas internacionais de risco para transmissão da doença ou com destino a estas áreas.



O Ministério da Saúde (MS) também orienta que é importante a atualização das vacinas de acordo com o calendário vacinal do Programa Nacional de Imunização do MS. Segundo a assessora da Diretoria de Vigilância em Saúde, Sandra Caldeira, como medida preventiva ao turista, outras vacinas também poderão ser recomendadas ao viajante que se desloca para áreas de risco, conforme lista da OMS. Mais informações podem ser obtidas no Centro de Orientação ao Viajante, no telefone 3372-9405.

