Prefeito assina contrato para reforma do prédio da Caapsml

Melhorias incluem implantação de sistema de ar condicionado central, troca do telhado, janelas e pisos; prazo para execução será de 12 meses

O prefeito Marcelo Belinati assinou, na última sexta-feira (6), o contrato para a reforma e modernização da sede da Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina (Caapsml). O documento também foi assinado pelo novo superintendente do órgão, Marcos Urbaneja, durante a solenidade que lotou o auditório da Caapsml.



De acordo com o prefeito, a sede da Caapsml possui sérios problemas estruturais, o que torna necessária uma reforma emergencial que irá beneficiar mais de dez mil londrinenses. “É preciso valorizar o servidor municipal, que é um parceiro importante da cidade de Londrina. Se o servidor está bem e com condições adequadas de trabalho, isso reflete em um bom atendimento à população, que poderá sempre esperar de nós uma administração de resultados e que valoriza seus profissionais para oferecer serviços públicos de qualidade”, destacou.



A sede da Caapsml passará por reforma geral, que inclui implantação de sistema de ar condicionado central, saída de emergência e projeto de prevenção e combate a incêndio, troca do telhado, janelas e pisos.



Também serão feitas adequações que visam melhorar a acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, além de pintura do edifício. A obra será custeada com recursos próprios da Caapsml, cujo investimento será de R$ 5.698.851,27. O prazo para execução das melhorias é de 12 meses, contados a partir da assinatura da ordem de serviço.



O superintendente da Caapsml, Marcos Urbaneja, agradeceu ao prefeito Marcelo e a todos os servidores municipais pela confiança depositada em seu trabalho. “A reforma da sede é resultado de um processo construído, principalmente, pelos servidores municipais com muito trabalho. Será muito importante para melhorar a qualidade dos atendimentos ambulatoriais e para todos que passam pelo nosso espaço físico diariamente”, disse.



Urbaneja ainda frisou que a reforma é imprescindível neste momento, uma vez que o prédio, há muito tempo, não passa por uma reforma e apresenta uma série de problemas, como de acessibilidade e o descolamento de uma parte da alvenaria e do forro do teto, o que poderia ocasionar até mesmo um acidente. “Vamos trabalhar com humildade, contando com a parceria e união de todos em prol da cidade de Londrina”, completou.



A responsável pela execução das obras, vencedora da licitação, é a empresa Regional Planejamento e Construções Civis LTDA, de Londrina, que também está executando as obras de melhorias na sede da Prefeitura de Londrina.



Histórico – A Caaspml foi criada pela Lei Municipal nº 342, de 14 de novembro de 1956. A autarquia é responsável pelo gerenciamento do plano de previdência e também do plano de saúde dos servidores públicos municipais.



Atualmente, o plano de saúde atende, entre titulares e dependentes, cerca de 12 mil pessoas. Todos os hospitais e laboratórios de Londrina são credenciados ao plano. Já o plano de previdência conta com aproximadamente 13 mil segurados, sendo 9.500 ativos e 3.500 inativos, entre aposentados e pensionistas.



Participaram da solenidade nesta sexta-feira (6), secretários municipais e lideranças do Executivo, servidores municipais ativos e aposentados, e também integrantes de associações e entidades locais. Compareceram os vereadores Mario Takahashi, Eduardo Tominaga, Felipe Prochet, Estevão da Zona Sul, João Martins, Pericles Deliberador, Ailton Nantes, Guilherme Belinati, Daniele Ziober e Filipe Barros.



Ainda estiveram presentes, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina (Sindserv), Marcelo Urbaneja; a presidente da Associação dos Aposentados do Município de Londrina, Dilza Ramos; e o sócio proprietário e administrador da Regional Planejamento e Construções Civis LTDA, José Pedro da Rocha Neto.

