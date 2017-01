Município promove melhorias na iluminação pública

Mais de 306 pontos de iluminação viária foram melhorados ou implantados

A Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, por meio da Gerência de Iluminação Pública, está realizando uma série de melhorias na iluminação pública de Londrina, que visa proporcionar maior conforto ao usuário. Algumas obras já foram entregues recentemente à população e outras estão em fase de conclusão.



A Gerência de Iluminação Pública executou, recentemente, a implantação de cinco superpostes, nas avenidas Saul Elkind com Angelina Ricci Vezozzo; Sylvio Barros com a Rodovia Carlos Strass; Liberdade com Águia Imperial; Jules Vernes com Dr. Francisco Xavier e Gil de Abreu com Rua João Crude. Além disso, 306 pontos de iluminação viária foram melhorados ou implantados.



Entre as vias que receberam melhorias estão, por exemplo, a avenida da Liberdade no entroncamento com a rua Pelicano; avenida das Maritacas entre a Avenida Angelina Vezozzo até a rotatória do Parque Tecnológico; Avenida Santa Mônica; Rua Presidente Costa e Silva, localizada no fundo da sede da Prefeitura de Londrina, entre outras.



Na Avenida Guilherme de Almeida, no trecho entre o Jardim Cristal e o União da Vitória, foram executadas tanto melhorias quanto implantação de iluminação pública. Também houve implantação de iluminação pública nas avenidas Juvenal Pietraroia, no Jardim Columbia, e Angelina Vezozzo no trecho final até a Dixie Toga. A Secretaria de Obras e Pavimentação também está fazendo a troca de lâmpadas de mercúrio por lâmpadas de sódio ou de vapor metálico, as quais proporcionam mais eficiência e economia.



O secretário municipal de Obras e Pavimentação, Fernando Tunouti, ressaltou que além de proporcionar maior conforto para a população, as melhorias na iluminação proporcionam mais segurança, diminuindo a possibilidade de acidentes. “São obras que vinham sendo solicitadas há bastante tempo pela população e que agora estão sendo entregues”, destacou.

N.com