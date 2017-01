Procon retoma o atendimento presencial

Consumidores podem procurar o órgão de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas

O Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-LD) retoma o atendimento presencial, após o período de recesso, que iniciou no dia 19 de dezembro de 2016. Os atendimentos no órgão são realizados das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.



O Procon está localizado na rua Mato Grosso, 299, centro. Além do atendimento presencial, também é possível entrar em contato com o órgão por meio do telefone 151 e e-mail procon@londrina.pr.gov.br.



O coordenador do Proncon-LD, Gustavo Richa, disse que o objetivo do órgão é proporcionar, cada vez mais, um atendimento de qualidade à população, aumentando o índice de resolução de reclamações, em benefício do consumidor. “Nosso maior objetivo é proporcionar um atendimento de qualidade à população de Londrina, aumentando a resolutividade das reclamações a cada ano”, disse.

N.com