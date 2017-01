Atlético, Coritiba e Paraná avançam e Londrina é desclassificado na Copa São Paulo

Atlético, Coritiba e Paraná Clube estão na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Junior 2017. O Rubro-negro terminou a primeira fase da segunda colocação do Grupo 15, com cinco pontos, atrás do Primavera, que conquistou sete pontos. Agora, a equipe enfrenta o Ituano, em partida que acontece na próxima terça-feira, 10, às 16h, em Itu.

O Paraná Clube conquistou a classificação com a primeira posição no Grupo 06. O Tricolor terminou a primeira fase com sete pontos, em duas vitórias e um empate. Com o avanço, a equipe enfrenta agora o Marília. O jogo acontece nesta segunda-feira, 09, às 19h, em Penápolis.

Já o Coritiba foi o último paranaense a conquistar a classificação. Após empate neste domingo, o Alviverde garantiu a primeira posição do Grupo 18, com sete pontos. Agora a equipe enfrenta o Taubaté, em horário e data ainda a serem confirmados pela Federação Paulista de Futebol.

O Londrina, quarto representante paranaense na disputa, não conseguiu classificar-se. A equipe conquistou três empates na primeira fase e terminou na terceira colocação do Grupo 29

COM/FPF