Volta às aulas movimenta Campus da UEL

O retorno das atividades acadêmicas e administrativas dentro e fora do Campus Universitário é tranquilo nesta segunda-feira (9). As aulas são retomadas nos nove Centros de Estudos da Universidade - CCH, CCB, CCE, CESA, CECA, CCA, CTU, CEFE e CCS.

Em função da paralisação das categorias de estudantes, professores e servidores técnico- administrativos, no período de 17 de outubro a 30 novembro de 2016, as atividades acadêmicas da UEL, que terminariam em 8 de fevereiro, serão estendidas até 14 de março. A readequação do calendário acadêmico de graduação foi aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da UEL. O ano letivo 2017 tem previsão de início em 17 de abril.

Equipes da Prefeitura do Campus Universitário (PCU) garantem a manutenção de toda extensão do Campus, um total de 235 hectares. São realizados os serviços de capina, roçagem e varrição, além da limpeza nos Centros de Estudos, pró-reitorias e demais unidades.

Números - Os 54 cursos de graduação (bacharelados e licenciaturas) da UEL somam 17.858 alunos. Já os cursos de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) têm quase cinco mil alunos. São ofertados 236 cursos de Pós-Graduação (residências, especializações, mestrados e doutorados).

Agência UEL