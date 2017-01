Receitas: Quiche Leve de Cream Craker e Legumes

Ingredientes:

Para o recheio

2 colheres (sopa) de azeite

2 dentes de alho picados

1 cebola pequena picada

1 alho-poró em rodelas

1 lata de milho verde em conserva, escorrido (200 g)

1 abobrinha italiana pequena, ralada grossa

sal à gosto

Para a massa

400 g de Biscoito Cream Cracker Isabela

¾ xícara (chá) de leite

2 colheres (sopa) de azeite

Para a montagem

250 g de creme de ricota

3 ovos

sal e noz-moscada, moída na hora, a gosto

Modo de Preparo:

Recheio:

- Em uma frigideira, aqueça o azeite, refogue o alho, a cebola e o alho-poró. Acrescente o milho, a abobrinha, refogue mais um pouco. Tempere com o sal, misture e desligue o fogo.

Massa:

- No processador ou liquidificador, triture o Cream-Cracker, acrescentando o leite e o azeite para obter uma mistura granulada. Acomode essa mistura em uma forma redonda (26 cm de diâmetro x 4 cm de altura), de fundo falso, levemente untada. Pressione com as mãos para forrar todo o fundo e lateral da forma. Reserve.

- No liquidificador, coloque o creme de ricota junto com os ovos, o sal e a pimenta. Bata bem para obter um creme homogêneo.

- Ligue o forno em temperatura média (180 °C – 200 °C) para preaquecer por 10 minutos e, enquanto isso, monte a quiche: sobre a massa, distribua o refogado de legumes e, por cima, despeje o creme. Leve ao forno para assar por cerca de 20 minutos.

Dica: Se preferir, substitua o creme de ricota por 200 g de ricota batida com ½ xícara (chá) de leite.

Rendimento: 8 porções

Tempo de preparo: 40 minutos

Tempo de forno: 20 minutos.

(isabela.com)