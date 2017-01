Experiência e vigor marcam líderes do ranking nacional de ciclismo 2016

Motivados com Jogos Olímpicos em casa, jovens talentos e grandes nomes fizeram uma disputa acirrada pelo título nacional

Ciclistas das quatro disciplinas olímpicas comemoraram nas últimas semanas a atualização final do ranking nacional de 2016. Com a Rio2016 servindo como motivação, ciclistas dos quatro cantos do país protagonizaram uma disputa intensa e de alto nível pelas primeiras posições nas quatro disciplinas olímpicas.

No BMX, dois jovens dominaram o cenário. Ariel João da Silva, da Associação Bicicross Berço da Fiação, pedalou forte e somou 350 pontos na elite masculina, deixando para trás atletas experientes como Renato Rezende e Rogério Reis. Natural de Brusque (SC), o piloto de 22 anos venceu as principais competições da modalidade, como o Campeonato Brasileiro, a Copa Brasil e o Campeonato Paulista, um dos mais disputados do BMX nacional. Já na elite feminina, a paranaense Julia Alves, do Americana Bicicross Clube, de apenas 20 anos mostrou que estava em ótima forma e fechou a temporada com 431 pontos.

Elton Pedrozo foi o grande nome do ciclismo de estrada na elite masculina. O atleta da Memorial/Santos/Fupes teve como principal destaque da temporada a vitória na Corrida TV Atalaia, além de excelentes participações nas voltas ciclísticas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Enquanto isso, a amazonense Rebeca Fonseca mostrou mais uma vez a grande evolução do ciclismo nortista e ficou com a liderança na elite feminino pelo segundo ano seguido.

No Mountain Bike XCO, Henrique Avancini reinou pelo terceiro ano consecutivo, ficando com o primeiro lugar na elite masculina, com 1300 pontos. Colega de seleção brasileira, Raiza Goulão também confirmou o favoritismo e encerrou a temporada na liderança, com 1250 pontos.

Na pista, o Clube Maringaense de Ciclismo dominou o ranking por equipes velocistas, tanto no masculino como no feminino. Integrantes da seleção brasileira, Hugo Osteti e Fernando Sikora se juntaram a Fernando Borrasca na liderança com 530 pontos, enquanto Gabriela Nishi Gomes e Carolina Barbosa somaram 655 pontos. Entre as equipes fundistas, Gideoni Monteiro, Armando Reis, Robson Ribeiro, Endrigo da Rosa e Caio Mesquita deram o título para a Memorial/Santos/Fupes no masculino. As irmãs Janildes, Marcia e Clemilda Fernandes e Daniela Araújo levaram para o Clube Fernandes de Ciclismo o título da elite feminina.

"Foi uma temporada extensa, com olimpíadas em casa e várias outras provas de alto nível testando dia após dia a técnica e força dos ciclistas de todas as disciplinas. Visando melhorar a qualidade técnica dos atletas e prepará-los adequadamente procuramos realizar intercâmbios nos melhores centros de treinamento mundo afora e contamos com o apoio de profissionais altamente capacitados para garantir uma das melhores temporadas do ciclismo brasileiro. Tivemos resultados expressivos e históricos e comemoramos muito a evolução dos nossos atletas. Vamos seguir firme trabalhando para que a nossa modalidade se desenvolva ainda mais e coloque o nosso País entre as grandes potências nos próximos ciclos olímpicos", comenta Jose Luiz Vasconcelos, presidente da CBC.

Para conhecer a lista com todos os campeões do ranking nacional acesse os links abaixo:

BMX

ESTRADA

MOUNTAIN BIKE

PISTA FUNDISTA / PISTA VELOCISTA

Vera Barão/Asimp/CBC