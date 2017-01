Estão abertas as inscrições da Corrida Circuito das Águas 2017 Etapa Litoral

Estão abertas até o dia 16 de janeiro, as inscrições para a 1.ª Corrida “Circuito das Águas 2017 - Etapa Litoral”. A competição é promovida pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e pelo Provopar, com organização da Elite Eventos Esportivos. A atividade faz parte das comemorações dos 54 anos da Companhia.

A prova será disputada em Matinhos, no dia 22 de janeiro de 2017, com largada na Praça Dante Luiz Júnior (Praça Central de Caiobá - Praia Mansa), às 7h30. Podem se inscrever homens e mulheres, sejam profissionais, amadores ou apreciadores da corrida de rua. Conforme determinação da Confederação Brasileira de Atletismo, a idade mínima para atletas participarem de corridas de rua é de 16 anos.

Os atletas podem participar do evento inscrevendo-se em uma única categoria: 12 km, 6 km ou 13 km. Há divisão de inscrições por idade ou por tipo de participante (comunidade, militares ou saneparianos).

As inscrições custam R$ 60,00, mais taxa, até o hoje, dia 10 de janeiro. Após essa data, passam a custar R$ 70,00, mais taxa. Grupos de atletas (assessorias) com mais de 10 participantes e atletas com mais de 60 anos tem desconto especial. Assessorias devem solicitar desconto pelo email: caio@ticketagora.com.br. Idosos têm desconto automático pela internet.

As inscrições somente serão realizadas através dos sites:

www.eliteeventos.com e www.ticketagora.com.br, não havendo outros postos de inscrição. Nestes dois sites, é possível encontrar mais detalhes sobre a competição.

A classificação da prova será realizada através de sistema eletrônico de cronometragem. A premiação inclui troféus, medalhas, tênis e valores em dinheiro.

Thays Renata Poletto/Ascom/Sanepar