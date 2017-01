Tecnologia e bons negócios no Superagro da Agro100

Nos dias 17, 18 e 19 de janeiro, o Grupo Agro100 vai reunir em Londrina mais de 4.500 produtores rurais do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul do Superagro 2017.

O evento que acontece na fazenda da empresa, localizada às margens da Estrada da Cegonha, a 10 quilômetros do centro de Londrina. 60 das principais empresas do setor estarão com seus técnicos e pesquisadores expondo seus produtos nos estandes e campos de demonstração instalados numa área de 14 hectares sob um pivô central de irrigação montado especialmente para o evento.

Este ano, o tema do Superagro é "Um Passo Rumo ao Futuro", com foco principal na inovação tecnológica. A rápida assimilação de novas tecnologias pelos produtores rurais não se deu somente na troca dos telefones analógicos pra os modernos iphones. Estes avanços se aconteceram principalmente nas máquinas com altas tecnologias embarcas, como os pilotos automáticos e GPS, passando por plantas com modificadores genéticos e produtos que promovem crescimentos, enraizamentos mais profundos, hormônios melhorar a frutificação e produtos que deixam as plantas mais resistentes às intempéries climáticas. E assim a tecnologia avança ano a após ano no campo proporcionando ganhos de produtividade de 4% de uma safra para outras.

Segundo Walter Bussadori, diretor do grupo Agro100, "O Superagro é uma parceria com as maiores empresas do agronegócio do Brasil e uma ótima oportunidade para os produtores conhecerem ou se atualizarem sobre os insumos e soluções tecnológicas para o aumento da produtividade e sustentabilidade na atividade", garante.

Alem disso, no Superagro, segundo Bussadori, os produtores terão todas as ferramentas e informações para planejar com segurança as safras futuras e adquirirem insumos, máquinas, equipamentos e veículos pelos melhores preços e condições.

Asimp/Agro100