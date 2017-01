Paraná valoriza e honra servidor, garante Rossoni

O governador Beto Richa autorizou a implantação das progressões e promoções dos servidores estaduais na folha de pagamento a partir de janeiro. Receberão os servidores que a elas tiveram direito até dezembro de 2016. O pagamento dos valores atrasados desses benefícios será feito em 2017. O chefe da Casa Civil Valdir Rossoni disse que, assim, o governo do Paraná se destaca ainda mais do conturbado cenário nacional pelas notícias boas que produz. “Vários estados estão em situação de caos em relação aos funcionários públicos. Aqui o governador honra os compromissos e faz de tudo para valorizar os seus funcionários.”

O orçamento do Estado prevê R$ 1,4 bilhão para promover o avanço na carreira do funcionalismo público. Para este mês estão programados mais de 90 mil atos de promoções e progressões para atender a funcionários de todas as secretarias.

No serviço público a progressão é a mudança de uma referência salarial para outra imediatamente superior. A promoção é a elevação do servidor à classe/nível imediatamente superior àquela a que pertence. Nos dois casos, tudo obedecendo às condições previstas na legislação específica de cada carreira.

Asimp/ANPr