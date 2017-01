Ibiporâ - Eleição escolhe Coordenadores de Água e Esgoto do Samae

Em processo inédito, funcionários escolheram Fábio Viel para o Setor de Rede e Ramais de Água e Célio Pelisson para coordenar Redes e Ramais de Esgoto

Pela primeira vez na história do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) foi realizada na última quinta-feira (05) uma eleição para escolha dos Coordenadores das Redes de Água e Esgoto da autarquia.

Conforme divulgado anteriormente, qualquer funcionário destes setores com os requisitos necessários poderia se inscrever para a disputa dos cargos que tiveram como candidatos para o Setor de Redes e Ramais de Água os servidores Fábio Rogério Viel e Nivaldo Ferreira Machado e para o Setor de Redes e Ramais de Esgoto o servidor Célio Roberto Pelisson como único inscrito.

Durante o período da manhã, os funcionários lotados em cada setor e que seriam coordenados por quem vencesse o pleito puderam votar. A apuração foi feita logo em seguida com o seguinte resultado: para o Setor de Redes e Ramais de Água, de um total de 14 votantes, o candidato Nivaldo Machado obteve três votos e Fabio Viel obteve 11, sendo eleito como Coordenador.

Já no Setor de Redes e Ramais de Esgoto, que teve 22 servidores aptos a votar, houve quatro votos nulos e o candidato único Celio Pelisson obteve 18 votos sendo eleito Coordenador do referido setor.

A apuração contou com a presença do Diretor Presidente do Samae, Alberto Baccarim e dos diretores e servidores da autarquia. Todo o processo foi coordenado pelo Setor de Recursos Humanos e supervisionado pelo Presidente da AFAS – Associação da Família Samae, Edison de Jesus Santos.

Segundo Baccarim, a eleição foi a maneira mais democrática encontrada, em decisão conjunta com a Diretoria, para escolha dessas coordenações de setores que tem função essencial para o bom andamento dos serviços executados pela Autarquia na cidade. Baccarim, ao final da apuração e com o resultado divulgado, pediu muito empenho aos novos coordenadores para que esta gestão que se inicia possa trazer ainda mais qualidade aos serviços que o Samae presta à população.

