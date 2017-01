FNDE antecipa abertura do SisFies para instituições de ensino

Os alunos poderão confirmar seus aditamentos a partir da próxima segunda-feira, 16

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), abriu o Sistema Informatizado do Fies (SisFies) ontem, 9, para que as instituições de ensino superior possam solicitar os aditamentos de renovação semestral dos contratos de financiamentos realizados até o ano passado.

“Nesta fase, que começa agora e se estende até 30 de abril, as instituições de ensino devem informar no sistema, dentre outros dados, se o estudante está regularmente matriculado, se houve aproveitamento acadêmico pelo aluno (se ele foi aprovado em pelo menos 75% das disciplinas que cursou) e o valor da semestralidade”, explica Flávio Carlos Pereira, coordenador-geral de Suporte Operacional ao Financiamento Estudantil do FNDE.

“Uma das vantagens da antecipação do cronograma é a maior agilidade para os estudantes validarem as informações fornecidas pelas instituições e assim evitarem o transtorno registrado nos últimos aditamentos, pois o procedimento pode ser realizado no momento em que estiver renovando a matrícula na instituição de ensino”, afirma o presidente do FNDE, Silvio Pinheiro.

Está previsto também para a próxima segunda-feira, 16, a abertura do SisFies para que alunos renovem seus contratos e assim prossigam na faculdade neste primeiro semestre de 2017.

Os contratos do Fies devem ser renovados a cada semestre. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas faculdades e, em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas instituições no SisFies.

No caso de aditamento não simplificado, quando há alteração nas cláusulas do contrato, como mudança de fiador, por exemplo, o estudante precisa levar a documentação comprobatória ao agente financeiro para finalizar a renovação. Já nos aditamentos simplificados, a renovação é formalizada a partir da validação do estudante no sistema.

