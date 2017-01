Representantes do Governo do Paraná visitam a Prefeitura de Londrina

O encontro serviu para estreitar os laços entre a nova gestão do Município e o Governo do Estado

Representantes do Governo do Estado do Paraná fizeram uma visita de cortesia à Prefeitura de Londrina na tarde de ontem (9). Alexandre Florêncio, assessor do governador Beto Richa, e Adenauer Seressuela, representante da Coordenação da Região Metropolitana de Londrina (COMEL), se reuniram com o chefe de Gabinete da Prefeitura de Londrina, Bruno Ubiratan. O prefeito Marcelo Belinati está em viagem oficial à Curitiba.

De acordo com Ubiratan, o encontro serviu para estreitar os laços entre a nova gestão do Município e o Governo do Estado. “É muito importante para nossa cidade manter uma boa parceria com o Estado e essa sempre foi a intenção do prefeito Marcelo, estar em contato direto com o governo estadual e federal. A ideia é fortalecer a relação e manter os canais abertos, pois isso amplia as possibilidades de viabilização de recursos e outros apoios que venham a beneficiar Londrina”, enfatizou.

Segundo Alexandre Florêncio, o governo do Paraná está à disposição da Prefeitura de Londrina e do prefeito Marcelo Belinati. “Esperamos manter as portas abertas e uma parceria saudável com Londrina, para que a ligação entre as duas partes se fortaleça cada vez mais”, disse.

Agenda – A visita serviu para reforçar os detalhes da agenda oficial do Governo do Estado em Londrina. hoje (10), a vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti, faz uma visita de cortesia ao prefeito Marcelo, em seu gabinete.

Depois, Marcelo irá participar junto com o governador Beto Richa da solenidade de formatura do Curso de Formação de Soldados do norte do Paraná. A cerimônia será no Ginásio de Esportes Moringão.

Serão formados 394 policiais militares (PM) e 33 bombeiros, totalizando 427 novos militares estaduais para a área de abrangência do 2º Comando Regional do Paraná (norte do Paraná).

N.com