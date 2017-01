Biblioteca Municipal sedia exposição “Bolívia em verso e prosa”

Ensaio traz imagens feitas pelo fotógrafo Rafael Leme, retratando questões sociais; exposição vai até 27 de janeiro

A Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza sedia, até o dia 27 de janeiro, a exposição "Bolívia em verso e prosa", que foi aberta no último dia 6. Trata-se de um ensaio do fotógrafo Rafael Leme. O objetivo é retratar a questão social na América Latina, abordando diferentes aspectos por meio do olhar fotográfico.

O público pode visitar a exposição de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas, na Sala José Antônio Teodoro, no primeiro andar da Biblioteca, localizada na Avenida Rio de Janeiro, 413. A entrada é gratuita.

"Bolívia em verso e prosa" tem a intenção de levar o visitante a um ensaio que visa a criação de uma imagem objetiva e concreta da realidade tendo como paradoxo a subjetividade da arte fotográfica. As imagens são acompanhadas por textos poéticos do próprio autor, ampliando as sensações e interpretações do público para intensificar esse contato.

A exposição busca oferecer uma delicada fusão entre literatura e fotografia sem deixar a provocação de lado. Uma abordagem humanista e social, questionando as políticas sul-americanas e tratados de direitos humanos. Nesse contexto, temas essencialmente complexos são colocados em evidência, sendo transferidos em formas de perguntas como, por exemplo, “Aonde será que vamos chegar com isso?”.

Sobre o autor - Rafael Leme é fotógrafo profissional, nascido em Atibaia (SP). Integrante da Photographic Society of America (PSA) – Sociedade Americana de Fotografia, autor das exposições “Expressões Chilenas – 2011”, “Brasil, Brasil – vivendo no país do futebol – 2013”. Recebeu premiações no Concurso Internacional de Fotografia em Temuco, no Chile (2011), Circuito Profissional da Holanda (2012), Mostra de Fotografia de Buenos Aires (2013), Mostra Fotográfica “Os trabalhos e os dias”, em Medellín, na Colômbia (2015), Menção honrosa da Câmara Municipal de Marília (2014), Menção honrosa do palácio de Buckingham, Inglaterra (2015).

N.com