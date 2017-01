CMTU realiza capina e roçagem no jardim Bandeirantes

Além desta área na região oeste, atividades de limpeza e conservação de espaços públicos ocorrem em diversas regiões da cidade

A Diretoria de Operações da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), por meio da sua Coordenadoria de Limpeza Urbana, promove atividades de conservação das áreas públicas nas regiões norte, leste, oeste e central de Londrina.

O serviço de capina e roçagem continua nas laterais e no canteiro da avenida Alexandre Santoro, mais conhecida como avenida Das Torres, no conjunto Sebastião de Melo. As atividades são desenvolvidas dentro do lote 1. Dos 700 mil m² previstos de área capinada para janeiro, até o momento foi alcançada a marca de 100.571 m².

No lote 2, que também tem previsão de atingir a faixa dos 700 mil m² neste mês, a metragem atingida até então é de 115.233 m². Dentro deste contrato, a expectativa é que hoje seja feito o corte do mato nos canteiros das avenidas Serra da Esperança e das Agulhas Negras. Além disso, a poda da vegetação deve ocorrer também na praça da rua Serra do Mel e na área pública situada no cruzamento entre as ruas Serra do Corumbá e Serra do Urucum. Todas as áreas ficam no jardim Bandeirantes, região oeste da cidade.

Os serviços de conservação dos lagos e áreas de lazer seguem com a coleta de lixeiras na praça Guimarães, próximo ao Monumento à Bíblia, da barragem do Igapó até o Lago IV. No Zerão e no Igapó II, está prevista a limpeza e varrição das pistas de caminhada, academias, quadras esportivas e anfiteatro. Está programada ainda a retirada de detritos da superfície aquática dos lagos I e III, bem como a capina, roçagem e coleta de resíduos no Lago Norte, próximo à rodovia Carlos João Strass.

Na parte de varrição de vias, a expectativa é atender as ruas, avenidas, praças, travessas, alamedas e canteiros do quadrilátero central. Na região leste do município, os varredores devem atuar na praça Nishinomiya, ao lado do aeroporto Governador José Richa.

A programação detalhada das atividades de limpeza da CMTU podem ser verificadas diariamente no site da companhia, no endereço “www.cmtuld.com.br”, no menu “Diretoria de Operações”. Queixas sobre as atividades são recebidas pelo Serviço de Atendimento à Comunidade (SAC) da CMTU, no 3379-7900, e nos números 3343-0848 e 3253-6000, das empresas terceirizadas Costa Oeste e ConservLimp.

