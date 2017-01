Agentes de Endemias orientam passageiros no aeroporto de Londrina

Intenção é percorrer diversos espaços do aeroporto para conversar com funcionários e passageiros sobre medidas preventivas da dengue

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenação de Controle de Endemias, vai realizar nesta quarta-feira (11) e quinta-feira (12) uma atividade de conscientização dos passageiros e funcionários do Aeroporto de Londrina Governador José Richa, localizado na Rua Tenente João Maurício Medeiros, 300. A ação deve começar às 9h.

A intenção dos agentes é percorrer os setores comerciais, de operação e segurança, manutenção, navegação áerea, a administração e conversar com os representantes das concessionárias. Segundo a educadora em Endemias, Lucimara Vasconcelos, é importante realizar essa atividade, pois no aeroporto há grande circulação de pessoas, o que ajuda na dispersão das medidas de prevenção e combate ao Aedes aegypti.

“Nessa época do ano, de férias, muitas pessoas vão viajar e se utilizam do aeroporto para isso. Então, como há grande circulação de passageiros e de funcionários, nós iremos conversar com todos até as 12 horas, para orientá-los sobre a maneira correta de evitar a proliferação do mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e a Zika”, explicou.

Dicas de combate à dengue - É possível combater o mosquito através de medidas simples como acondicionar o lixo de maneira correta; colocar areia nas bordas dos pratos de plantas e flores; limpar o bebedouro dos cachorros e gatos; remover as folhas e galhos que podem entupir as calhas de água; manter a caixa de água tampada; limpar lajes e locais que acumulam água e jogar latas, garrafas pets, copos e embalagens plásticas em sacos de lixo fechados, além de manter seus quintais limpos.

Denúncias - A população pode colaborar denunciando quando vir cidadãos jogando lixo, restos de materiais de construção, entre outros objetos em fundos de vale ou locais irregulares, por meio do 0800 400 1893, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, ou na Guarda Municipal pelo 153 e na Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU).

