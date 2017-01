Site da ACIL abre link para empresários buscarem mão de obra através do Sine

Já está disponível no site da Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL) uma nova facilidade para o empregador que está em busca de mão de obra para preencher seu quadro de funcionários. Através de uma parceria da entidade com a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), o associado tem agora à disposição no www.acil.com.br um formulário online do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Neste formulário é possível informar a função, o horário do expediente, o salário e enumerar todos os pré-requisitos para a vaga, como escolaridade ou capacitação específica. Na mesma ferramenta, é possível ainda informar a opção pelo agendamento das entrevistas com os candidatos na própria estrutura do Sine (Rua Pernambuco, 162, na área central).

Por outro lado, a simplificação para o empregador deve gerar um grande benefício também para quem busca ocupação, já que há a facilitação deve ampliar o volume de vagas oferecido no sistema.

O presidente da ACIL, Claudio Tedeschi, comemorou a aproximação da entidade com o sistema oficial de vagas. “Sem dúvida, é um grande passo para tornar mais ágil a busca por mão de obra, sempre um desafio para qualquer negócio”, afirma Tedeschi. “É uma novidade que está em sintonia com nosso propósito de simplificação e desburocratização no ambiente de negócios da cidade”.

Tedeschi acrescentou ainda que todas as medidas técnicas que aproximem os empregadores do grande contingente de trabalhadores que aguardam uma nova oportunidade profissional é “extremamente positivo, inclusive do ponto de vista social”.

O gerente do Sine, Milton Velei, também destacou a importância da parceria. “Termos um link na página de uma entidade tão atuante e que contribui tanto para a cidade, como é a ACIL, é motivo de muito orgulho e traz uma grande responsabilidade”, afirmou. “O associado da Acil vai encontrar um novo meio de buscar trabalhadores qualificados e que irão contribuir para o crescimento da sua empresa”.

O site da ACIL conta com 35 mil visitas mensais e é um dos canais mais usados pelos empresários da região para fazer procedimentos online e para consumir informação especializada.

Já a Secretaria do Trabalho conta com toda estrutura para atender o empregador, com salas de entrevista e auditório. Cerca de 400 pessoas são atendidas diariamente para intermediação de mão de obra e habilitação do seguro-desemprego.

COM/ACIL