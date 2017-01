Receita para sua família ser de Deus

O derramamento do Espírito Santo é a receita para que nós e a nossa casa sirvamos ao Senhor

Nós vivemos tempos semelhantes aos de Noé:

“O Senhor viu que a maldade do homem se multiplicava na terra: o dia todo, seu coração não fazia outra coisa senão conceber o mal, e o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Afligiu-se com isto e disse: ‘Apagarei da superfície do solo o homem que criei, homem, animais grandes, animais pequenos e até os pássaros do céu, pois me arrependo de tê-los feito’. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor” (Gn 6,5-8).

O coração de Deus estava ferido de íntima dor, mas Noé encontrou graça diante do Senhor! Não que ele fosse “bonzinho”, justo ou perfeito, mas sim porque Deus o escolheu, amou-o e elaborou o Seu plano de salvação contando com Noé.

Da mesma forma, você é um escolhido como Noé! Não por merecimento, mas por graça. Santo não é aquele que é perfeito, mas aquele que encontrou graça diante do Senhor, por isso foi escolhido.

Entre várias flores, selecionamos algumas para fazer um ramalhete. Escolhemos essas, porque elas encontraram graça diante dos nossos olhos. Entre outros, o Senhor nos selecionou. Se você foi o selecionado em sua casa, é porque Ele conta com você. Não somos mais que os outros, mas fomos selecionados para ser sal em nossa casa.

Assim como Noé estava no meio do povo corrompido, você também foi selecionado para estar no meio de pessoas que precisam de Deus; não para ser o diferente, mas para ser sal.

“A terra havia-se corrompido diante de Deus e se havia enchido de violência. Deus olhou a terra e a viu corrompida, pois toda carne tinha pervertido sua conduta na terra. Deus disse a Noé: ‘Para mim chegou o fim de toda carne! Pois, por causa dos homens, a terra está repleta de violência e eu vou destruí-los junto com a terra. Faze para ti uma arca de madeira resinosa. Farás a arca com compartimentos. Tu a revestirás com betume por dentro e por fora’. Foi o que fez ; fez exatamente o que Deus lhe havia prescrito. O Senhor disse a Noé: ‘Entra na arca, tu e toda a tua casa, pois és o único justo que vejo nesta geração'” (Gn 6,11-14.22.7,1).

É como se Deus falasse para cada um de nós: “Eu te reconheci justo diante dos meus olhos! Eu te escolhi. Até mesmo o teu ser ‘justo’ fui Eu que te dei. Fui eu que te levei à conversão; que derramei sobre ti o Espírito Santo. Eu te constituí sal. Eu te coloquei nesta casa e agora te digo: constrói uma arca”.

Noé não entrou sozinho na arca, mas com toda a sua família. Esta era a missão dele: de um lado, construir a arca; de outro, introduzir nela toda a sua família. Esta é também a sua missão!

Sei que você não quer perder nenhum dos seus, mas sim os introduzir, um por um, nessa arca da salvação. É sua missão não deixar nenhum dos membros da sua família de fora. Que nenhum deles se perca!

O derramamento do Espírito Santo é a receita para que nós e a nossa casa sirvamos ao Senhor. Após a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, no Cenáculo, Pedro logo começa a pregar à multidão que estava perto daquele local. Mas esse apóstolo não começa a fazer isso apresentando uma longa explanação doutrinal; primeiro ele anuncia o derramamento do Espírito Santo de Deus:

“Não, essa gente não bebeu, como estais pensando, pois são apenas nove horas da manhã; mas cumpre-se aqui o que foi dito pelo profeta Joel: “Acontecerá nos últimos dia, diz Deus, que eu derramarei o meu Espírito sobre toda carne, vossos filhos e vossas filhas serão profetas, vossos jovens terão visões, vossos anciãos terão sonhos; sim, sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias eu derramarei o meu Espírito e eles serão profetas. Eu farei prodígios lá em cima no céu e sinais aqui embaixo na terra, sangue, fogo e uma coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o dia do Senhor, grande e glorioso dia, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo” (At 2, 15-21).

Monsenhor Jonas Abib - Canção Nova