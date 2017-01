SBT amplia sua faixa de liderança em Londrina

Recente pesquisa Ibope em Londrina aponta a Rede Massa líder de audiência das 8h às 18h e cada vez mais perto da afiliada Globo na faixa da abertura ao encerramento

Saiu a mais nova pesquisa do Ibope sobre a audiência das emissoras de TV em Londrina. Segundo o instituto de mensuração, a Rede Massa | SBT ampliou significantemente a sua faixa de liderança na cidade, o segundo maior município do estado do Paraná. Conquistando a liderança das 8h às 18h, ou seja, em quase toda a programação diurna, a emissora de Ratinho levou a melhor com 31% de share, deixando a afiliada da Globo com 30%, a afiliada da Band com 11% e a afiliada da Record com apenas 8%.

Na média da abertura ao encerramento, a Rede Massa conquistou 23,5% de share e diminuiu ainda mais a distância para a afiliada da Globo, que marcou 36,2%. Na sequência, a uma distância grande das duas primeiras colocadas, a afiliada da Record ficou com 11,6% e a afiliada da Band com 9%.

Os destaques ficaram por conta dos programas Tribuna da Massa, apresentado por Carlos Camargo, que levou a melhor com 33,7% de share, sendo o programa jornalístico na faixa nobre do almoço mais assistido em Londrina, contra 32,2% da programação no mesmo horário da afiliada da Globo, 12,5% das atrações locais da afiliada da Band e apenas 7,8% do programa de jornalismo comunitário da afiliada da Record. O Empresas e Negócios, apresentado por Helenida Tauil, ficou também na liderança com 31,5% de share, de segunda a sexta-feira, bem como aos sábados, com 30,4%. Já o Cidade Entrevista, com apresentação de Gelson Negrão, que vai ao ar aos sábados, às 10 horas, levou a melhor com 25,7% de share, contra 24,1% da emissora 2, 14,2% da emissora 3 e apenas 6,6% da emissora 4.

Entre os programas femininos na cidade de Londrina, o Destaque, apresentado por Cloara Pinheiro, mais uma vez foi o campeão de audiência no gênero. A atração conquistou 24,4% de share, contra 9,4% do programa da afiliada da Band e apenas 7,9% do da Record. Cloara conquistou mais que a soma de seus principais concorrentes.

Destaque também para o humorístico Salada Mista, apresentado por Rafael Massa e Murilo Bordoni, que manteve a vice-liderança com 27,6% de share, contra 8,2% da terceira colocada e 5,2% do quarto lugar; e para o Tribuna da Massa Manhã, que também ficou com a vice-liderança, com 26,4% de share, contra 21,4% do programa da afiliada da Band e 10,2% da afiliada da Record.

Para o diretor da TV Cidade, Rafael Lamastra, o crescimento de audiência em cada pesquisa feita pelo Ibope, mostra o resultado de um trabalho firme, forte e focado no conteúdo. “A TV Cidade vem crescendo a sua faixa de liderança a cada pesquisa. Isso é um norteador do bom trabalho que nossa equipe vem desenvolvendo em Londrina e região. Nosso principal objetivo é levar conteúdo de qualidade para as famílias, visando sempre o resultado para nossos anunciantes e parceiros”, explica.

Os dados são do Kantar Ibope Media Workstation, pesquisa especial de Londrina, audiência consolidada em share domiciliar, feita entre 6 e 12 de novembro de 2016.

Asimp/Rede Massa | SBT