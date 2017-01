Ibiporã: Empossada nova Diretoria e Coordenadoria do Samae

Vice-prefeito de Ibiporã e diretor presidente da autarquia, Beto Baccarim, empossou, na última sexta-feira (06) novos diretores e coordenadores para a atual gestão

Em reunião ocorrida na tarde da última sexta-feira (06), no auditório do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), o vice-prefeito e diretor presidente, Beto Baccarim, empossou os novos diretores e coordenadores da autarquia para a gestão que está se iniciando.

O evento, que reuniu os servidores e colaboradores do Samae, contou com a presença do prefeito João Coloniezi, alguns secretários municipais, do ex-diretor presidente, Claudio Buzeti, entre outras autoridades.

Foram empossados como diretor administrativo o servidor Alexandre César Barroso, como diretor contábil e financeiro o servidor Helio César da Silva e como diretor de limpeza pública o servidor Edivaldo de Paula.

Além da diretoria, as coordenações ficaram assim definidas: Roberson Leandro Rodrigues - Coordenador de Pessoal e Recursos Humanos; Marcus Henrique Botti de Almeida - Coordenador de Suprimentos, Patrimônio e Transporte; Odair José Antônio - Coordenador de Emissão de Contas; Elcio José Keller - Coordenador de Gestão da Qualidade; Margarida Takako Amari Fugo - Coordenadora Financeira; Adriano Belinato - Coordenador de Estação de Tratamento de Água, Fábio Rogério Viel - Coordenador de Redes e Ramais de Água, Célio Roberto Pelisson - Coordenador de Redes e Ramais de Esgoto, Adilson Ribeiro - Coordenador de Eletromecânica, Miguel Gardini - Coordenador de Reciclagem e Jurandir João dos Santos Pereira - Coordenador de Resíduos Sólidos.

Baccarim ressaltou que a escolha da equipe se pautou em critérios técnicos e democráticos, a exemplo da eleição para a escolha da Coordenadoria das Redes de Água e Esgoto que aconteceu na semana passada.

“Procuramos designar servidores para as funções de chefia em conjunto com nossa diretoria, mas foi uma decisão difícil, pois os funcionários do Samae possuem muita qualificação e tentamos fazer com que todos fossem alocados para melhor desempenhar suas respectivas funções com eficiência”, afirmou Baccarim.

Em seu discurso, o prefeito João Coloniezi enfatizou que a união e o espírito de trabalho em equipe devem prevalecer nesta gestão que está se iniciando. “Vamos fazer com que o Samae consiga cada vez mais melhorar o serviço prestado à população e essa nova equipe de trabalho só tem a agregar a esse objetivo para que o progresso da autarquia e da cidade continue”, salientou Coloniezi.

Após a posse, Baccarim e Coloniezi fizeram uma homenagem e entregaram um relógio como presente a Claudio Buzeti, que ocupou o cargo de diretor na última gestão. Buzeti agradeceu a gentileza, e afirmou que deixou o cargo, mas que mantém todos os servidores do Samae como verdadeiros amigos e que vai guardar muitas lembranças boas dos momentos que passou na autarquia.

