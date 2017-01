Deputado federal Leopoldo Meyer visita o prefeito Marcelo Belinati

Na ocasião, o prefeito recebeu a confirmação de que o deputado solicitou repasses da União ao Município na ordem de R$1,4 mi

Na tarde de ontem (10), o prefeito de Londrina Marcelo Belinati recebeu, em seu gabinete, a visita do deputado federal Leopoldo Meyer. O deputado veio cumprimentar o prefeito e comunicar que apresentou ao orçamento da União de 2017 emendas na ordem de R$1,4 mi, para recursos destinados a Londrina.

O prefeito aproveitou a vinda do deputado para agradecer o apoio que ele tem dado à cidade. “O deputado Leopoldo Meyer, ex-prefeito de São José dos Pinhais, é natural de Londrina e tem um carinho muito grande pela cidade. Ele tem ajudado Londrina ao longo dos anos, e nós queremos que essa parceria se multiplique, continue e cresça cada vez mais e mais”, frisou.

Meyer desejou ao prefeito muito sucesso na administração. Também explicou que, como deputado federal, tem a oportunidade de propor emendas que contribuem para a cidade, e ajudem a melhorar a qualidade de vida das pessoas. “Já havia conversado com Marcelo no ano passado, e hoje venho confirmar que apresentamos essa proposta para ajudar a recuperar a pavimentação asfáltica da cidade, na ordem de R$1 milhão. E também na área da saúde, uma emenda de R$400 mil, para aquisição de ambulância e equipamentos para fisioterapia. Todo recurso que possa vir do orçamento da União para os municípios nós consideramos importante, então creio que é uma contribuição nossa para a cidade de Londrina”, afirmou.

A visita contou também com a presença do vice-prefeito de Londrina, João Mendonça. As emendas parlamentares referentes a repasses para aquisição de ambulâncias e de kits de fisioterapia devem atender as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) localizadas nos jardins Leonor e Santiago, na região oeste.

