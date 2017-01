Prefeitura de Londrina e Sanepar buscam alinhamento estratégico

Encontro teve como finalidade promover interação entre as ações operacionais das instituições

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, esteve reunido na tarde de ontem(10) com o diretor-comercial da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), Antonio Carlos Salles Belinati. O encontro teve o objetivo de repassar pontos do contrato de programa de prestação de serviços firmado entre o Município e a Sanepar, além de propor um alinhamento entre as ações operacionais que a Prefeitura e a companhia venham a executar na cidade.

De acordo com o prefeito, o ponto principal tratado com os representantes da companhia estadual foi a programação de obras da rede de coleta e tratamento de esgoto. “Estudos mostram que a cada um real investido no esgoto, você economiza de quatro a sete reais no tratamento de saúde. Agradeço a visita do diretor comercial e de toda a equipe da Sanepar de Londrina, pois o objetivo deles e o nosso é tentar agilizar. Londrina já é uma cidade privilegiada, mas queremos avançar o mais rápido possível e chegar à meta desejada de domicílios atendidos pela rede de esgoto”, ressaltou.

O diretor comercial da Sanepar apresentou ao prefeito questões operacionais da cidade de Londrina e alguns dados referentes ao contrato. “A demanda de serviços diários é imensa para a Prefeitura de Londrina, e também para a Sanepar. Será fundamental se pudermos alinhar esse cronograma de obras e o planejamento da gestão municipal com aquilo que a Sanepar tem programado para Londrina”, afirmou.

O gerente-geral da Sanepar na Região Nordeste, Sergio Bahls, que também esteve presente na reunião, afirmou ao prefeito que, atualmente, Londrina é considerada a segunda melhor cidade do Brasil em saneamento, e a melhor cidade do Paraná. “Nós estamos aqui pra servir a cidade. Temos um contrato novo com o Município, queremos o melhor para Londrina, e a boa gestão depende também da integração entre a Sanepar e as secretarias do Município. Então, estaremos conversando constantemente com as outras secretarias para fazer o melhor para Londrina”, destacou.

Também participaram da reunião entre a Prefeitura e a Sanepar o vice-prefeito de Londrina, João Mendonça; o chefe de gabinete, Bruno Ubiratan; o secretário municipal de Obras e Pavimentação, Fernando Tunouti; o assessor de assuntos estratégicos da Prefeitura, Luis Figueira de Mello; o assessor da diretoria da Sanepar, Marcos Defreitas; representantes da Edeme, empresa que presta serviços à Sanepar, e o vereador Guilherme Belinati.

N.com