Área central e regiões norte e oeste recebem serviços de capina e limpeza

Programação contempla jardins Bandeirantes, Mazzei e conjuntos João Paz, Semíramis e Violin

A programação de limpeza da Diretoria de Operações da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) atende, nesta semana, diversas regiões da cidade. As atividades ocorrem na área central e nas regiões norte e oeste.

Capina - O serviço de capina e roçagem atua no cruzamento das ruas Luiz Gomes da Silva e José Garcia Rodrigues com a Francisco Marques de Oliveira, no conjunto João Paz. No Semíramis, o trabalho contempla uma área pública e o centro comunitário do bairro, nas ruas Rudolf Keilhold e Josephina Colombo com a Pedro Pescador, respectivamente. Já no Violin o corte do mato abrange a Severino Santini com a Azulão e o cruzamento das ruas Garça-Real e Arara-Azul. Todas as áreas ficam na região norte de Londrina.

No jardim Bandeirantes, na região oeste, a capina ocorre nas praças e nos canteiros centrais das avenidas Serra da Esperança e Arthur Thomas, além das ruas Serra do Mel, Serra do Maracaju e rua do Flamengo. Até agora, o lote 1 já capinou 135.278 m². No lote 2 o volume atingiu 115.233 m². Em ambos os contratos a ordem de serviço para janeiro prevê o corte e o recolhimento da vegetação em 700 mil m². Vale lembrar que, em caso de chuva, as atividades são temporariamente paralisadas para garantir a segurança dos trabalhadores.

Limpeza de lagos e áreas de lazer - Os serviços de conservação dos lagos e áreas verdes continuam com a coleta de lixeiras na praça Guimarães, próximo ao Monumento à Bíblia, da barragem do Igapó até o Lago IV. No Zerão e no Igapó II, está prevista a limpeza e varrição das pistas de caminhada, academias, quadras esportivas e anfiteatro. Está programada também a limpeza da água nos lagos II e IV, bem como a capina, roçagem e coleta de resíduos no Lago Norte, perto da rodovia Carlos João Strass.

Varrição - Os varredores, divididos entre equipes diurnas e noturnas, atuam no Calçadão e nas ruas, avenidas, praças, travessas, alamedas e canteiros do quadrilátero central. O serviço também tem previsão de atender o jardim Mazzei, na avenida Duque de Caxias, entre a Juscelino Kubitscheck e a Inglaterra, próximo à Prefeitura de Londrina.

Reclamações sobre as atividades de limpeza podem ser feitas no 3379-7900, no Serviço de Atendimento à Comunidade (SAC) da CMTU e nos telefones 3343-0848 e 3253-6000, das empresas terceirizadas Costa Oeste e ConservLimp. O detalhamento sobre os serviços pode ser conferido todos os dias no endereço www.cmtuld.com.br, no menu “Diretoria de Operações”.

N.com