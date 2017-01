Sercomtel Iluminação lança site próprio com informações sobre a empresa e serviços

Já está disponível o site da Sercomtel Iluminação (www.sercomteliluminacao.com.br) para os moradores de Londrina

A página, com layout moderno e interface amigável, apresenta informações de caráter institucional, serviços, atendimento e a possibilidade de solicitar reparos à empresa.

Institucional - No ícone “Institucional”, os visitantes podem ler as atas de Assembleias Gerais, do Conselho de Administração e Conselho Fiscal; conhecer a Missão, Visão e Valores; composição dos Órgãos de Administração; Composição Acionária; o Estatuto Social; obter Informações Financeiras; de Licitações; e visualizar o organograma da Sercomtel Iluminação.

O site atende às exigências da Lei de Acesso à Informação (decreto municipal n° 712), está de acordo com a Lei 6404/76 – Lei das Sociedades por Ações e promove, com transparência, o trabalho realizado e as decisões tomadas, informando aos usuários dados úteis para compreender como a empresa está estruturada e como atua.

O site também representa uma oportunidade de negócio, pois fortalece a marca e contribui com o princípio de responsabilidade social da empresa. Por meio dele é possível alcançar mercados além das fronteiras regionais, além de gerenciar o conteúdo e atualizá-lo sempre que preciso sem a necessidade de produzir materiais impressos para comunicar novidades aos munícipes.

Serviços - Em “Serviços”, é possível conferir o foco; o mapa de atuação da empresa, responsável pela manutenção da iluminação pública de Londrina, distritos e área rural; as formas de fazer solicitações (telefone do call center e aplicativo) de manutenção; e os novos projetos da companhia.

Outra funcionalidade do site é o botão “Solicitar Reparos”. O usuário insere o CPF, o e-mail para fazer o cadastro e registra a solicitação de manutenção no endereço em que necessitar. O visitante ainda pode consultar pelo número do protocolo de atendimento qual é o status da solicitação.

Compromisso - Além do caráter funcional e informacional, o site ainda tem o compromisso social. Serão realizadas, neste novo canal, campanhas de conscientização sobre a importância da iluminação pública, de modo que elas promovam a qualidade de vida e atuem como instrumento de cidadania.

