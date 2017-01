Brasil x Colômbia: Tite convocará no dia 19

O técnico Tite anunciará no dia 19 de janeiro, 11h, na sede da CBF, a lista com 23 convocados para o amistoso contra a Colômbia, que terá a renda destinada a famílias de vítimas da tragédia com o voo da Chapecoense.

Conforme anunciado anteriormente, serão convocados os jogadores que atuam no futebol brasileiro.

– O critério da formação da lista é técnico-tático, porém em respeito aos clubes e preservando a saúde dos atletas seguiremos um pré-requisito. Nosso departamento médico-físico estará em contato com os clubes para que nos passem uma segurança de que o atleta possa atuar por no mínimo 45 minutos – disse Tite.

Após a divulgação da lista, haverá entrevista coletiva. Para participar da convocação o jornalista interessado deve se credenciar na sede da CBF, na Barra da Tijuca, até as 10h do próprio dia 19.

Brasil e Colômbia jogam no Estádio Nilton Santos às 21h45 do dia 25 de janeiro.

CBF