CMTU realiza capina e roçagem no Residencial do Café, Semíramis, Violin e no Jardim Bandeirantes

Nesta quarta-feira (11), a Gerência de Limpeza Urbana da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) tem atividades nas regiões Norte, Oeste e Central de Londrina.

Na área Norte, o serviço de capina e roçagem é realizado no Residencial do Café e nos conjuntos Semíramis e Violin. As atividades contemplam terrenos públicos, uma praça e um centro comunitário. Até agora, dos 700 mil m² a serem roçados pelo lote 1 em janeiro, os trabalhadores já atingiram a marca de 159.760 m².

No lote 2, que também tem a ordem de serviço fixada em 700 mil m² neste mês, a quantidade já roçada chegou a 137.821 m². Dentro deste contrato, o corte da vegetação segue em quatro praças e uma área pública do jardim Bandeirantes, região Oeste da cidade.

As atividades de limpeza nos espaços de lazer e nos lagos continuam com a coleta de lixeiras na praça Guimarães, próximo ao Monumento à Bíblia, na faixa que vai da barragem do Igapó até o Lago IV. No Zerão e no Igapó II, o trabalho envolve a limpeza e varrição das pistas de caminhada, academias, quadras esportivas e anfiteatro. Está programado ainda o serviço de barqueiros nos lagos I e IV, que consiste em “peneirar” a água para a retirada de detritos. Já no Lago Norte, perto da rodovia João Strass, está prevista a capina e a coleta de resíduos.

Os trabalhadores da varrição têm previsão de limpar cerca de 44,5 mil metros no quadrilátero central de Londrina, atendendo a locais de grande circulação de pessoas, como o Calçadão, a Concha Acústica, a rua Sergipe e demais vias, canteiros, praças, travessas e alamedas da região.

A programação detalhada dos serviços de limpeza da Diretoria de Operações, com o endereço completo dos locais atendidos, está disponível no site da CMTU, no endereço www.cmtuld.com.br. Reclamações sobre as atividades podem ser feitas no (43) 3379-7900, no Serviço de Atendimento à Comunidade (SAC) da CMTU e nos telefones (43) 3343-0848 e (43) 3253-6000, das empresas terceirizadas Costa Oeste e ConservLimp.

