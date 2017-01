Parque Arthur Thomas libera novas trilhas para passeio

A partir do dia 23, população pode agendar horário para grupos de visitação no parque, no Viveiro Municipal e para as ações da “Biblioteca Móvel”

Aqueles que gostam do contato com a natureza podem aproveitar o período de férias escolares para passearem pelo Parque Municipal Arthur Thomas. O local conta com novas trilhas abertas para visitação, de segunda a segunda, das 8h às 17h30, na Rua da Natureza, 155, Jardim Piza. A entrada é franca.

Desde o início desta semana, a população pode passear por mais espaços. Segundo o diretor operacional da Secretaria Municipal de Ambiente, Marcos Vinicius Tersariol, foi liberada a visitação da Trilha do Canal (da antiga escadaria), outra trilha de cerca de 500 metros para a Usina e aquela que já dava acesso ao primeiro mirante da cachoeira. Alguns espaços haviam sido reduzidos por precaução, devido aos estragos causados pelas chuvas do ano passado.

Projetos educativos

Além da visitação às trilhas do parque para famílias e a população em geral, a partir do dia 23 de janeiro a Secretaria de Ambiente, por meio do Setor de Educação Ambiental, começa os agendamentos de escolas, universidades, cursos técnicos e outros grupos em geral que desejam fazer visitas monitoradas ao parque.

De acordo com a gerente de Educação Ambiental, Queila Spoladore, os grupos podem ter, no máximo, 40 pessoas. Isso porque, as pessoas são acompanhadas por monitores, que são biólogos, geógrafos e pedagogos e seus estagiários, que orientam toda a visitação, adaptando a linguagem e o passeio ao público específico que vai receber.

Para agendar um horário para os grupos basta telefonar no (43) 3372-4768 ou (43) 3372-4769, das 12h às 18h, de segunda a sexta-feira, no setor de Educação Ambiental, ou pelo e-mail: educacao.ambiental@londrina.pr.gov.br. Os passeios monitorados são realizados à tarde.

Outros projetos de educação ambiental também receberão os agendamentos no final deste mês. São eles o “Biblioteca Móvel” e o “Cultivando o Verde”. O ônibus da biblioteca móvel está em manutenção de rotina, para que possa voltar a visitar as escolas e receber os alunos logo no início do ano letivo de 2017.

O Viveiro Municipal de Londrina também continuará com o projeto “Cultivando o Verde”. O objetivo é fazer com que as pessoas conheçam mais sobre arborização urbana, as fases de crescimento das plantas e suas diferentes espécies, compostagem e germinação. Somente de maio a novembro de 2016, participaram do projeto 699 pessoas.

Os interessados podem agendar horário pelo mesmo horário e local indicados acima. O diretor operacional da Secretaria Municipal de Ambiente também informou que os cidadãos que desejarem obter uma muda de planta gratuita, podem fazer uma solicitação na sede da Sema, onde os técnicos verificarão qual é a melhor espécie de acordo com o local onde será plantada. Há mais de 10 mil mudas prontas para serem cultivadas e, até o final do ano, serão cerca de 30 mil.

