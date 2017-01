Prefeitura promove adequações no Estádio do Café

A Prefeitura, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), está promovendo uma série de adequações e trabalhos de manutenção do Estádio do Café para a temporada 2017. A intenção é deixar a praça esportiva preparada para receber a primeira partida do Londrina Esporte Clube no ano. No dia 29 de janeiro o LEC faz sua estreia no Campeonato Paranaense, jogando contra o Prudentópolis, no Café, às 17 horas.

Segundo o presidente da FEL, Fernando Madureira, uma equipe formada por servidores da Fundação, da Secretaria de Obras e funcionários do estádio está trabalhando no local desde a primeira semana do ano. “O gramado do Café já foi cortado e agora está pronto para a colocação de adubo. A pintura de numeração nas arquibancadas e cadeiras cativas está sendo finalizada. Também serão realizados alguns testes na parte elétrica, troca de fiação e reparos nas torres de iluminação”, informou.

Após a conclusão do primeiros trabalhos, o estádio ainda receberá os últimos reparos em áreas como banheiros, vestiários e outros setores, conforme a necessidade. “A intenção é finalizar todos os trabalhos até a próxima semana, para que o Estádio do Café esteja em plenas condições de receber os jogos e acomodar o público sem nenhum tipo de problema”, disse.

Ainda segundo Madureira, a Prefeitura já viabilizou os laudos do estádio que foram solicitados pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-PR) e Vigilância Sanitária. Todos os laudos devem estar concluídos e serão entregues até o final desta semana.

Visita - Ontem (11) o prefeito Marcelo Belinati esteve reunido com o gestor do Londrina Esporte Clube (LEC), Sérgio Malucelli, no CT da SM Sports, para iniciar as conversas sobre a viabilização de propostas para melhorias no Estádio do Café. Também participaram do encontro o deputado federal Alex Canziani, o presidente da Sercomtel, Luiz Carlos Adati, o presidente do LEC, Cláudio Canuto, e o presidente da FEL, Fernando Madureira.

N.com