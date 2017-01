Governo do Paraná cria jogo virtual para incentivar a educação no trânsito

Já está disponível para download o jogo virtual “Perigosa Mente” criado pelo Governo do Paraná para incentivar a educação no trânsito. O jogo é um game de estilo infinity run com três modalidades: pedestres, ciclista e motorista e ensina o jogador a ter atenção na via e respeitar as leis de trânsito, quando se comete uma infração perde-se os pontos.



Em situações inusitadas os gamers recebem orientações sobre o que é certo.



O app é iniciativa do Detran e da Secretaria de Estado da Comunicação Social e foi desenvolvido pela Celepar. “O jogo digital quer mostrar como uma ação individual pode refletir no coletivo. Para isso, os jogadores vão poder escolher o papel que desejam ocupar no trânsito e evoluir de acordo com as dificuldades da via”, explicou o diretor-geral do Detran, Marcos Traad.



PERIGOSA MENTE - O app usa pouco mais de 250 kb da memória do smartphone e leva menos de 1 minuto para baixar. O jogador começa no nível pedestre e precisa percorrer 1.000 metros para conseguir passar de nível e poder escolher a modalidade ciclista, ele pode escolher um entre os cinco personagens disponíveis.



Na primeira fase o jogador vai encontrar latas de lixo e pedestres bloqueando o caminho, nas fases seguintes a dificuldade dos obstáculos aumentam. Os cenários que compõe a plataforma são de algumas cidades do Paraná.



“O novo cidadão precisa de elementos que atendam seus ideais de modernidade e a comunicação precisa chegar de forma leve e prática”, disse o secretário estadual da Comunicação Social, Márcio Villela.

AEN